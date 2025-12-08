Hoxha spasio Dinamo, Dalić dobio odlične vijesti, a Hrvatska novo zlato!

Iza nas je vikend prepun događaja! Svjedočili smo velikim događajima u svijetu sporta. Na domaćim travnjacima odjeknuo je derbi Dinama i Hajduka na Maksimiru. Što se Vatrenih tiče, nakon što smo u petak saznali protivnike protiv kojih ćemo igrati na Mundijalu, sada smo saznali i gdje i kada točno igramo s kime.

Formula 1 dobila je novog prvaka, a hrvatsko plivanje bogatije je za još jednu zlatnu medalju. Jere Hribar osvojio je naslov europskog prvaka u plivanju na 50 metara slobodno na EP u 25-metarskim bazenima u Lublinu. I naravno vikend zimi i na jesen ne može proći bez skijanja. Zrinka Ljutić prvo je u subotu bila druga pa u nedjelju sedma u veleslalomu u kanadskom Tremblantu, dok je Filip Zubčić podbacio te nije izborio drugu vožnju u Beaver Creeku. Donosimo vam sve najvažnije trenutke u Vikend Retrovizoru Net.hr-a. Ako ste nešto propustili, sada je vrijeme da sve nadoknadite.

Dinamo u 102. minuti do boda protiv Hajduka

U najvećem derbiju hrvatskog nogometa, utakmici 16. kola HNL-a, nije bilo pobjednika, nogometaši Dinama i Hajduka su remizirali 1-1 (0-0) na maksimirskom stadionu.

Situacija na ljestvici tako je ostala identična kao i prije derbija. Dinamo je ostao vodeći i ima bod više od Splićana.

Hajduk je poveo u Zagrebu golom Michelea Šege u 68. minuti. Sve do dvanaeste minute sudačke nadoknade Hajduk je vodio, ali je tada Arber Hoxha postigao pogodak za končanih 1-1 na Maksimiru. Čak 14 žutih kartona pokazano je tijekom ovog žestokog derbija u Zagrebu.

Prva opasnost dogodila se u petoj minuti pred splitskim vratima, no Bakrarova završnica nije bila uspješna. Nešto je energičnije derbi otvorio Dinamo koji je u devetoj minuti tražio jedanaesterac, ali je nakon svega tek Bennacer dobio žuti karton zbog simuliranja.

Gosti su prvi put zaprijetili u 14. minuti. Opasno su po Dinamo kombinirali Almena i Rebić, ali je sve raščistio Mikić. Najbolja šansa dogodila se u 21. minuti. Hoxha je odlično probio lijevu stranu i ubacio, a loptu je dobro glavom zahvatio Bakrar. Pogodak domaćina odličnom je intervencijom zaustavio vratar Hajduka Silić.

Mreža se, i to gostujuća, zatresla u 24. minuti. Prvo je Silić obranio udarac Zajca, ali je u nastavku akcije Beljo nekako ugurao loptu u mrežu. No, pogodak je potom poništen jer je na poziv VAR sobe sudac Kolarić dosudio prekršaj u napadu Bennacera u začetku akcije.

Do kraja prvog dijela Dinamo je nastavio dominirati premda su izostale prave šanse domaćina. Jedan je pokušaj imao Beljo, kao i što je Hoxha u završnici prvog poluvremena opet bio napast po Hajduk, ali njegov opasan ubačaj nitko od suigrača nije poklopio.

Hajduk je na odmor otišao nedorečen. Napadački su Splićani ostali silno dužni te su se u prvih 45 minuta uglavnom bavili time kako zaustaviti suparnika.

Drugo poluvrijeme započelo je blokiranim udarcem Hoxhe, no bio je to samo nastavak svega što se ranije događalo na maksimirskom stadionu. Dinamo je napadao i tražio pogodak, a Splićani su odbijali napade vodeće momčadi na ljestvici.

U 56. minuti dosuđen je jedanaesterac za Dinamo nakon duela Mikića i Rebića, ali nakon duge stanke i pregledavanja snimke odlučeno je da domaćin ipak neće imati udarac s bijele točke.

Premda je više od sat vremena Hajduk bio posve nemoćan i bezidejan u napadu ipak su upravo Splićani poveli u 68. minuti. Prvo je Livaja oštro ubacio loptu na metar-dva od Filipovića, no lopta je odletjela na drugu stranu do Almene. Ubacio je loptu i španjolski igrač te ju je dočekao Šego i iz blizine skrenuo u mrežu za 1-0 Hajduka.

Pogodak je uzdrmao Dinamo čija je inicijativu u tom trenutku potpuno splasnula. Krenule su tada brojne izmjene, bakljade navijača s obje strane i utakmica se posve umirila. Nada se za Dinamo pojavila kada je utakmica produžena za 13 minuta, a u 97. minuti je bilo opasno po Hajduk.

Prvo je stvorena velika gužva u gostujućem šesnaestercu koju su Splićani preživjeli, kao i udarac McKenne koji je prohujao pored vratnice. U 112. minuti Dinamo je ipak zabio gol za jedan bod. Prvo je udarac Kulenovića sjajno obranio Silić, ali na odbijenu je loptu prvi stigao Hoxha i zabio za konačnih 1-1.

Hrvatska saznala gdje će igrati s Engleskom, Ganom i Panamom

Posebno me veseli što ćemo jednu utakmicu igrati u Torontu na Svjetskom prvenstvu gdje će sigurno biti puno naših navijača, rekao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić.

U subotu je postala poznata satnica i gradovi domaćini na Svjetskom nogometnom prvenstvu iduće godine. U skupini L hrvatski nogometaši će na startu igrati protiv Engleske. Utakmica je na programu 17. lipnja i igrat će se u Dallasu s početkom u 22 sata po hrvatskom vremenu. Potom Hrvatskoj slijedi dvoboj protiv Paname 23. lipnja, a Toronto će biti grad domaćin. Ta se utakmica igra sat vremena iza ponoći po srednjeeuropskom vremenu.

Na samom kraju grupne faze izabranici Zlatka Dalića igrat će protiv Gane. Dvoboj protiv jedne od najjačih afričkih reprezentacija na rasporedu je 27. lipnja iduće godine, a grad domaćin bit će Philadelphia. Dvoboj kreće u 23 sata po hrvatskom vremenu.

“Možemo biti zadovoljni, sad znamo tri grada u kojima ćemo igrati, a ono što je jako lijepo jest da ćemo jednu utakmicu igrati u Torontu. Protiv Engleske u Dallasu igrat ćemo na velikom stadionu, to je jedina utakmica u prvom krugu u kojoj će se sastati dvije Top 10 reprezentacije. Dakle, opet imamo tu ekskluzivu da igramo tako veliku utakmicu pred velikim brojem gledatelja. Treću utakmicu igramo u Philadelphiji, a satnica nam odgovara zbog naših ljudi koji će utakmice gledati u Hrvatskoj. Dakle, nakon ovog ždrijeba možemo biti zadovoljni, možda smo mogli preskočiti Ganu, ali probat ćemo dati sve od sebe i napraviti najbolje što možemo”, komentirao je Dalić.

Lando Norris novi svjetski prvak

Britanac Lando Norris u McLarenu novi je svjetski prvak u formuli 1 nakon što je u posljednjoj, 24. utrci sezone Velikoj Nagradi Abu Dhabija osvojio treće mjesto.

Pobjeda na Yas Marina stazi u Abu Dhabiju je pripala Nizozemcu Maxa Verstappenu u Red Bullu, no to mu nije bilo dovoljno za ukupno slavlje.

Drugi je bio Australac Oscar Piastri u McLarenu, koji se također nadao tituli, a treće mjesto, dovoljno za titulu, osvojio je Norris.

Uoči zadnje utrke sezone Norris je bio u najboljoj poziciji, vodio je sa 408 bodova i prvu titulu u karijeri mu je donosio plasman na jedno od prva tri mjesta, bez obzira na rezultat suparnika. Aktualni svjetski prvak Verstappen je bio drugi sa 396 bodova, dok je Piastri na trećoj poziciji imao 392 boda. Podsjetimo, pobjeda donosi 25 bodova, drugo mjesto 18, treće 15, četvrto 12....

Na koncu je Norris osvojio svjetski naslov s dva boda više Verstappena. Posljednji put jedan pilot McLarena je osvojio svjetski naslov 2008. godine kada je pobijedio Britanac Lewis Hamilton.

Konstruktorski naslov je već ranije osigurao McLaren.

Zrinka druga pa sedma u dvostrukom veleslalomu!

Austrijanka Julia Scheib pobjednica je nedjeljnog veleslaloma skijašica za Svjetski kup u kanadskom Tremblantu, dok je hrvatska predstavnica Zrinka Ljutić zauzela sedmo mjesto.

Scheib je do druge pobjede sezone, najbolja je bila i na otvaranju u Soeldenu, stigla sa 57 stotinki boljim vremenom od druge Šveđanke Sare Hector, odnosno 78 stotinki od treće Novozelanđanke Alice Robinson koja je napravila veliku pogrešku u donjem dijeku staze te tako ostala bez treće uzastopne pobjede iako je bila vodeća nakon prve vožnje.

Ljutić, koja je u subotu u prvom veleslalomu u Tremblantu bila druga, u nedjelju je odličnim nastupom u drugoj vožnji značajno popravila plasman te skočila sa 14. na sedmo mjesto sa 1.81 sekundom slabijim vremenom od Scheib.

U redoslijedu veleslalomašica Robinson je zadržala vodstvo sa 292 boda, no samo 12 manje ima druga Scheib, dok je Ljutić treća sa 178 bodova.

Amerikanka Mikaela Shiffrin je četvrtim mjestom u nedjelju zadržala vodstvo u ukupnom redoslijedu Svjetskog kupa sa 458 bodova, druga je Albanka Lara Colturi sa 302, a treća Robinson sa 292. Ljutić je deveta sa 218 bodova.

Jere Hribar europski prvak na 50 metara slobodno

Hrvatski plivač, 21-godišnji Jere Hribar osvojio je naslov europskog prvaka u plivanju na 50 metara slobodno na EP u 25-metarskim bazenima u Lublinu.

Hribar je sjajnom završnicom slavio s vremenom 20.70 sekundi čime je izjednačio hrvatski rekord Duje Draganje, te je za 11 stotinki nadmašio Francuza Maximea Grousseta i Ukrajinca Nikitu Šeremeta koji su podijelili drugo mjesto. Šeremet je pritom postavio i novi svjetski juniorski rekord.

Hribar je tako kompletirao set medalja na EP u Lublinu, nakon bronce u štafeti 4x50m slobodno i srebra na 100m slobodno.

Hribar je osvojio 13. zlato za Hrvatsku na EP u 25-metarskim bazenma, ali prvo nakon 15 godina i trijumfa Sanje Jovanović na 50m leđno.

U finalu 50m slobodno u nedjelju je u ženskoj konkurenciji nastupila i 18-godišnja Jana Pavalić koja je s vremenom 23.87 sekundi zauzela osmo mjesto. Pavalić je u finalu plivala stotinku sporije od osobnog rekorda postavljenog u subotu u polufinalu.

Zlato je osvojila Poljakinja Katarzyna Wasick sa 23.20 ispred Francuskinje Beryl Gastaldello i Talijanke Sare Curtis koje su srebrne sa po 23.41.

