Lakersi bez Dončića i Reavesa gaze Rocketse, drama u ostalim serijama

Los Angeles Lakers su poveli 2-0 protiv Houston Rocketsa u seriji na četiri pobjede, a Portland Trail Blazersi i Philadelphia 76ers su izjednačili na 1-1 protiv San Antonio Spursa odnosno Boston Celticsa nakon što su sinoć odigrane utakmice drugog kruga doigravanja NBA.

Los Angeles Lakers su u drugoj utakmici doigravanja Zapadne konferencije povećali svoju prednost na 2-0 nadigravši sa 101-94 gostujuće Houston Rocketse.

LeBron James je sakupio 28 poena, osam skokova i sedam asistencija predvodeći Lakerse do pobjede u odsustvu dvojice najboljih strijelaca Luke Dončića i Austina Reavesa. Marcus Smart dodao je 25 koševa, od čega je pet trica, a junak prve utakmice Luke Kennard pridonio je slavlju s 23 koša.

Kevin Durant, koji je propustio prvu utakmicu zbog ozljede desnog koljena, postigao je 23 poena za Houston, ali je imao devet izgubljenih lopti. Alperen Sengun ubacio je 20 koševa uz 11 skokova.

Houston je nakratko preuzeo vodstvo u trećoj četvrtini prije nego što su Lakersi iskoristili seriju 13-4 i poveli 67-59.

S Durantom koji je imao samo jedan neuspješan pokušaj šuta u 10 minuta igre u toj četvrtini, Rocketsi su se mučili u napadu, i bili su nadigrani 21-17 u toj četvrtini, a Los Angeles je vodio 75-68 na početku zadnje dionice.

Josh Okogie je tricom šest i pol minuta prije kraja zadnje četvrtine smanjio zaostatak na 85-82, ali to je bilo najbliže što su Rocketsi došli Lakersima do kraja.

Serija se sada seli u Houston gdje se u petak igra treća utakmica.

Portland je izjednačio na 1-1 u seriji pobijedivši u drugoj utakmici doigravanja prvog kruga Zapadne konferencije u gostima sa 106-103 San Antonio Spurse iako su u zadnjoj četvrtini gubili 14 razlike. Do pobjede ih je predvodio Scoot Henderson s 31 poenom. Stephon Castle je bio najbolji strijelac Spursa s 18 poena, a De'Aaron Fox je dodao 17.

Treća i četvrta utakmica igraju se u petak, odnosno nedjelju u Portlandu.

Utakmica, a možda čak i serija, promijenila se u osmoj minuti druge trećine kada su Trail Blazersi vodili 34-32. Zvijezda San Antonija, Victor Wembanyama, udario je licem o pod tijekom prodora prema košu nakon čega je bio ošamućen zbog čega je napustio teren. Wembanyami je kasnije dijagnosticiran potres mozga, zbog čega je upitan njegov nastup u trećoj utakmici serije.

Spursi su u zadnju četvrtinu ušli s vodstvom od jednog poena, ali su onda zabili prvih 13 koševa zadnje trećine i povećali prednost na 93-79. Trail Blazersi su se vratili serijom 7-0, koju je zaključio Jrue Holiday polaganjem 2:02 minute prije kraja.

Robert Williams III je skijaškim udarcem zakucao loptu i povećao vodstvo Portlanda na 104-101 12 sekundi prije kraja. Devin Vassell je pogodio dva slobodna bacanja 10,4 sekunde prije kraja i smanjio rezultat na samo jedan bod, prije nego što je Toumani Camara odgovorio s dva poena s linije slobodnih bacanja 5,2 sekunde prije kraja. Vassell je imao priliku izjednačiti rezultat tricom iz kuta dvije sekunde prije kraja, ali nije uspio.

I Philadelphia 76ers su izjednačili u seriji na 1-1 svladavši u drugoj utakmici doigravanja Istočne konferencije Boston Celticse na njihovom trenu sa 111-97. VJ Edgecombe i Tyrese Maxey zajedno su postigli 11 trica i zabili ukupno 59 poena za Philadelphiju. Edgecomble je utakmicu završio s 30 ubačaja, a Maxey je dodao 29. Paul George je dodao 19 koševa, a Kelly Oube Jr. 12.

Philadelphia je odlično odigrala obranu ograničivši Celticse na 35 od 89 šuteva iz igre i blokirajući uspješno strijelce Bostona osim glavne dvojice Jaylena Browna i Jaysona Tatuma. Brown je bio najučinkovitiji u redovima Bostona s 36 koševa, dok je Jayson Tatum ubacio 19 koševa uz 14 skokova. Međutim, nijedan drugi Celtic nije postigao dvoznamenkasti učinak.

