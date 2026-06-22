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Vrač će baciti urok na englesku zvijezdu: 'Bit će to sasvim dovoljno'

Vrač će baciti urok na englesku zvijezdu: 'Bit će to sasvim dovoljno'
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Foto: Mark Pain/Alamy/Profimedia

Namjerava Nana Kwaku Bonsam napraviti sve što može kako bi pomogao reprezentaciji Gane

22.6.2026.
13:40
M.G.
Mark Pain/Alamy/Profimedia
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Uoči utakmice Engleske i Gane na Svjetskom prvenstvu vrač iz Gane Nana Kwaku Bonsam najavio je da će baciti utok na najveću englesku zvijezdu Harryja Kanea kako ne bi igrao u toj utakmici.

Engleska je apsolutni favorit u toj utakmici i gani se praktički ne daju nikakvi izgledi za bilo kakav pozitivan rezultat.

Bonsam je svjestan toga i planira reprezentaciji svoje zemlje barem malo smanjiti muke.

"Radim na Harryju Kaneu. Ranije sam pokazao za što sam sposoban i znam što trebam napraviti da bih ga zaustavio. Ne želim mu tešku ozljedu, ali bit će sasvim dovoljna da ga zaustavim za utakmicu protiv moje države. Odradit ću svoj posao kako bih pomogao Gani", rekao je Bonsam za medije u Gani.

VračGanaHarry KaneSvjetsko Prvenstvo 2026.
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