Vrač će baciti urok na englesku zvijezdu: 'Bit će to sasvim dovoljno'

Uoči utakmice Engleske i Gane na Svjetskom prvenstvu vrač iz Gane Nana Kwaku Bonsam najavio je da će baciti utok na najveću englesku zvijezdu Harryja Kanea kako ne bi igrao u toj utakmici.

Engleska je apsolutni favorit u toj utakmici i gani se praktički ne daju nikakvi izgledi za bilo kakav pozitivan rezultat.

Bonsam je svjestan toga i planira reprezentaciji svoje zemlje barem malo smanjiti muke.

Ghanaian witch doctor Nana Kwaku Bonsam has vowed to put a curse on Harry Kane for Tuesday’s England vs Ghana



"I am working on Harry Kane. I have shown what I am capable of before so I know what work I must do to stop him. I am not wishing him serious injury. It will be just… pic.twitter.com/bYr5fma7Hn — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 22, 2026

"Radim na Harryju Kaneu. Ranije sam pokazao za što sam sposoban i znam što trebam napraviti da bih ga zaustavio. Ne želim mu tešku ozljedu, ali bit će sasvim dovoljna da ga zaustavim za utakmicu protiv moje države. Odradit ću svoj posao kako bih pomogao Gani", rekao je Bonsam za medije u Gani.