Supruga Brucea Willisa moli za pomoć: 'To mu pruža i izravnu podršku'

Supruga proslavljenog glumca Brucea Willisa (70), Emma Heming Willis (47), obratila se javnosti putem društvenih mreža s molbom za pomoć oko novog projekta koji pokreće usred teške zdravstvene bitke njezinog supruga.

Prema pisanju HELLO!, Emma, koja je postala glavna njegovateljica i glasnogovornica obitelji čiji članovi se suočavaju s demencijom, poziva druge da podijele svoja iskustva u cilju stvaranja zajednice podrške.

Otkako je Bruceu prvo dijagnosticirana afazija, a potom 2023. godine i frontotemporalna demencija (FTD), Emma se posvetila podizanju svijesti o ovoj teškoj bolesti. Svoje je iskustvo pretočila i u knjigu "Neočekivano putovanje: Pronalaženje snage, nade i sebe na putu njegovatelja", a sada želi čuti priče drugih.

Snaga u zajedništvu

U dirljivoj video poruci objavljenoj na Instagramu, Emma je objasnila svoju viziju. "Nadam se da ću se upustiti u ovaj novi projekt koji mi je na srcu i nadam se da ćete razmisliti o sudjelovanju", započela je.

"Ono što znam jest da se, kada se njegovatelji okupe, događa nešto čarobno. Kada podijele svoje priče, ne samo da se sljedeći njegovatelj osjeća viđenim i shvaćenim, već mu to pruža i izravnu podršku", istaknula je Emma.

Njezina je želja stvoriti platformu na kojoj će se prikupljati i dijeliti autentična iskustva, nudeći utjehu i praktične savjete onima koji se osjećaju izgubljeno i usamljeno.

Emma je u opisu objave detaljnije objasnila kakvu vrstu pomoći treba. Naglasila je da je put svakog njegovatelja jedinstven, ali da dijeljenje priča ima neprocjenjivu vrijednost.

"Osnivam novi projekt zajednice u nadi da će zaživjeti. Za sada će to biti prostor u kojem ću slušati, učiti i početi prikupljati ove važne priče. Ako se brinete o nekome ili ste to činili u prošlosti, bila bi mi čast čuti vas", napisala je.

Zamolila je pratitelje da joj pošalju e-mail s promišljanjem na temelju jedne (ili obje) od sljedećih tema:

Što biste poručili mlađoj verziji sebe na samom početku ovog putovanja?

Kako ste dobili potrebnu podršku od obitelji i prijatelja?

Emma je zajamčila potpunu povjerljivost. "Sve što pošaljete ostat će povjerljivo i čitat ćemo isključivo moj tim i ja. Ono što odlučite podijeliti moglo bi pomoći drugom njegovatelju na više načina nego što možete zamisliti."

Teška odluka za dobrobit obitelji

Osim što se posvetila zagovaranju, Emma je donijela i teške privatne odluke. U jednom od ranijih intervjua otkrila je da je Brucea preselila u zasebnu, prizemnu kuću s timom za cjelodnevnu njegu kako bi mu olakšala kretanje i osigurala mirnije okruženje.

"Bila je to jedna od najtežih odluka koje sam morala donijeti, ali znala sam da bi Bruce, prije svega, to želio za naše kćeri. Želio bi da odrastaju u domu koji je prilagođen njihovim, a ne njegovim potrebama", objasnila je tada.

Ovaj potez, iako emocionalno zahtjevan, pokazuje dubinu predanosti koju Emma Heming Willis ulaže u dobrobit cijele svoje obitelji, istovremeno se boreći za sve one koji prolaze kroz slične životne izazove.

