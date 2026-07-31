Amar Bukvić u švedskoj ratnoj drami uz impresivnu glumačku postavu iz regije

Posebno se ističe hrvatski glumac Amar Bukvić uz brojne kolege iz regije. Ova političko-povijesna drama u šest nastavaka već je privukla veliku pažnju na europskoj sceni, predstavljena je na Sarajevo Film Festivalu, a sada ju možete gledati na Voyo.

Priča o moralu i preživljavanju

Radnja serije, inspirirana istinitim događajima i romanom 'Pola godine, cijeli život' bivšeg švedskog UN-ovog vojnika Magnusa Ernströma, prati prvi švedski bataljun u Bosni 1993. godine. U središtu su četiri mlada vojnika na svojoj prvoj prekomorskoj misiji, suočeni s brutalnošću rata, moralnim dilemama i nemogućom zadaćom očuvanja mira. Serija ne stavlja fokus na mehaniku ratovanja, već na ljudsku otpornost, prijateljstvo i teške odluke s kojima su se suočavali mirovnjaci, rastrgani između dužnosti i želje da interveniraju.

Foto: RTL.hr

Snažna regionalna glumačka ekipa

Ono što seriju čini posebno zanimljivom za domaću publiku jest iznimno velik broj glumaca iz Hrvatske i susjednih zemalja. Uz Amara Bukvića, koji nastavlja nizati uspješne međunarodne uloge, u seriji glumi i njegova hrvatska kolegica Ivana Roščić. Najbrojnija je ekipa iz Bosne i Hercegovine, koju između ostalih čine Muhamed Hadžović, Alena Džebo, Ermin Sijamija, Alban Ukaj, Kerim Čutuna i Faketa Salihbegović Avdagić. Regionalnoj postavi pridružili su se i glumci iz Srbije Denis Murić i Sandra Stojiljković te crnogorski Lazar Dragojević i Pavle Marković. Višejezičnost serije, u kojoj se govore švedski, engleski te bosanski, hrvatski i srpski, dodatno pridonosi autentičnosti prikaza kompleksnog okruženja.

Foto: viaplay

Svaki dan izlazi nova epizoda, a seriju 'Vrijednost života' gledajte na platformi Voyo.