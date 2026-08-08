Ani iz 'Gospodina Savršenog' odlično stoji more: Podijelila romantične fotografije s dečkom

Ana Kolinger (24), javnosti poznata kao finalistkinja četvrte sezone popularnog reality showa "Gospodin Savršeni", svojim je pratiteljima na Instagramu pružila intiman uvid u svoje ljetne avanture. Umjesto jedne savršeno stilizirane fotografije, odlučila se za takozvani "photo dump", sve popularniji format na društvenim mrežama koji omogućuje dijeljenje niza nefiltriranih, autentičnih trenutaka. Njezina objava, nazvana jednostavno "summer dump", tako je postala slikoviti mozaik koji savršeno dočarava atmosferu odmora u Hrvatskoj, od gradske vreve do potpunog opuštanja na obali.

Od zagrebačke špice do morskih radosti

Kolekcija od čak petnaest fotografija vodi pratitelje na vizualno putovanje Aninim ljetom, koje je očito započelo u srcu metropole. Ovaj prizor gradske idile ubrzo zamjenjuju scene s Jadrana, gdje dominiraju klasični ljetni motivi koji bude nostalgiju. Ana je podijelila kadrove opuštanja na stijenama u elegantnom crnom kupaćem kostimu i sa slamnatim šeširom, kao i fotografiju pješčane plaže s otiscima stopala nje i partnera.

Foto: RTL

U dobrom društvu i s jasnom porukom

Osim idiličnih pejzaža, Anina objava jasno daje do znanja da ljetne dane provodi u najboljem društvu. Na nekoliko se fotografija pojavljuje njezin dečko Damian, s kojim je nedavno, kako su mediji prenijeli, bila i na vjenčanju prijatelja. Jedna od najzabavnijih fotografija prikazuje ga kako u uskoj kamenoj uličici ponosno pozira s velikom replikom Thorovog čekića.

Da je ljeto rezervirano za prijatelje, potvrđuje i velika grupna fotografija na kojoj sedmero nasmijanih mladih ljudi pozira za stolom. Ipak, možda najupečatljiviji detalj, koji sažima cijelu atmosferu, jest fotografija kamena u obliku srca na kojem je ispisana jednostavna, ali moćna poruka: "SVE JE OK". Ta poruka kao da je lajtmotiv cijele objave - osjećaj bezbrižnosti, sreće i potvrde da je sve na svom mjestu. Pozitivnu atmosferu prepoznali su i njezini pratitelji, koji su u komentarima ostavili poruke podrške.