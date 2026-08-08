Tko je bio Jorge Messi, čovjek koji je stvorio legendu i zauvijek ostao u njezinoj sjeni

Jorge Horacio Messi, otac nogometne ikone Lionela Messija, preminuo je u 68. godini u rodnom Rosariju nakon duge i teške bolesti, izvijestili su strani mediji.

Njegov odlazak označava kraj jedne ere u kojoj je bio puno više od roditelja; bio je arhitekt, menadžer i najčvršći oslonac u karijeri jednog od najvećih sportaša svih vremena. Iako je uvijek djelovao iz sjene, njegova odlučnost oblikovala je globalni fenomen i promijenila povijest nogometa.

Od čeličane do nogometnog terena

Prije nego što je svijet upoznao Lionela, Jorge Messi bio je voditelj smjene u čeličani Acindar u Rosariju. I sam je u mladosti gajio nogometne snove, igrajući za mlađe kategorije Newell's Old Boysa, no karijeru mu je prekinuo odlazak na služenje vojnog roka. Svoju strast prenio je na sinove, a Lionelov nevjerojatni talent prepoznao je dok je dječak imao svega četiri godine. Postao mu je prvi trener u lokalnom klubu Grandoli, postavljajući temelje za ono što će uslijediti. Ta veza, iskovana na prašnjavim terenima Rosarija, ostala je neraskidiva. "I danas je takav. Nikad mi nije rekao: 'Sad imam 25 godina i najbolji sam na svijetu'", izjavio je Jorge 2013. godine, potvrđujući da je za Lea zauvijek ostao autoritet.

Borba koja je promijenila sve

Ključni trenutak dogodio se kada je Lionelu dijagnosticiran poremećaj hormona rasta. Liječenje je koštalo 900 dolara mjesečno, iznos koji obitelj Messi i klub Newell's nisu mogli priuštiti. Dok su se mnogi predavali, Jorgeova upornost nije poznavala granice. Organizirao je probu u Barceloni, riskirajući sve. Dok se ostatak obitelji, majka Celia i ostala djeca, teško prilagođavao životu u Španjolskoj i na koncu vratio u Argentinu, Jorge je ostao uz sina. Bili su to teški dani ispunjeni neizvjesnošću. Živjeli su u malom stanu, daleko od doma, oslonjeni samo jedan na drugoga. Njihova veza, koja je uključivala zajedničke proslave Zlatnih lopti i suočavanje s optužbama za utaju poreza na sudu, postala je neuništiva.

Agent, menadžer i čuvar obiteljskog carstva

Od Lionelove 14. godine, Jorge je formalno preuzeo ulogu njegova agenta. Vodio je pregovore o svim ugovorima, od onih u Barceloni, preko transfera u Paris Saint-Germain, do dolaska u Inter Miami. Upravljao je višemilijunskim komercijalnim poslovima i obiteljskim investicijama. Njegov pristup često je bio beskompromisan, što mu je donijelo reputaciju tvrdog pregovarača, ali i kritike da mu nedostaje profesionalne uglađenosti.

Teški dani i medijska bura

Javnost je za Jorgeove zdravstvene probleme saznala tijekom Svjetskog prvenstva 2026. godine. Nakon što je postigao gol protiv Alžira, Lionel Messi nije mogao suspregnuti suze, kasnije objasnivši da prolazi kroz teško obiteljsko razdoblje. Obitelj je uskoro izdala priopćenje, potvrdivši da je Jorge pod liječničkim nadzorom i zamolivši za poštovanje privatnosti. No, medijski pritisak dosegnuo je morbidni vrhunac kada je argentinska voditeljica Florencia Peña na televiziji uživo lažno objavila vijest o njegovoj smrti. Skandal je izazvao zgražanje javnosti, doveo do ostavki na televiziji Luzu i natjerao obitelj da još jednom apelira na "odgovornost, razboritost i humanost".

Jorge Messi ostat će zapamćen kao tiha snaga koja je stajala iza sportske legende. Njegova priča je svjedočanstvo o očinskoj ljubavi i nepokolebljivoj vjeri koja je dječaka iz Rosarija pretvorila u nogometnog boga, dok je on sam svjesno izabrao ostati u sjeni reflektora.