Vatreni stigao na teniski teren: Objavom zapalio internet, komentari pršte: 'Poseban čovjek'

Proslavljeni hrvatski nogometaš Dejan Lovren (37) iznenadio je pratitelje objavom na Instagramu gdje se, umjesto na nogometnom terenu, našao na teniskom. U društvu još jedne sportske legende, Marina Čilića (37), Lovren je pokazao zavidne vještine s reketom u ruci, a iza svega stoji humanitarna priča koja je u Karlovcu okupila poznate iz hrvatskog sporta.

Nogometaš s reketom u ruci

Na svom Instagram profilu, Lovren je podijelio fotografiju na kojoj pozira nasmijan uz Marina Čilića te kolaž svojih teniskih poteza s terena. U jednostavnom opisu zahvalio je domaćinu i gradu.

"Hvala puno Marine na pozivu. Hvala Karlovac", napisao je bivši ključni igrač hrvatske reprezentacije s kojom je osvojio svjetsko srebro i broncu. Njegova objava izazvala je oduševljenje pratitelja, koji su u komentarima pohvalili druženje dvojice velikana i samu inicijativu.

"Dejo i Marin", "Poseban čovjek, posebna duša" i "Naš divni Karlovac. Sigurno su djeca uživala. Super inicijativa", samo su neke od pozitivnih reakcija. Lovrenovo sudjelovanje nastavlja tradiciju dolaska Vatrenih na Čilićev turnir. Prethodnih godina na "Gem Set Hrvatska" sudjelovali su i Luka Modrić, Ivan Perišić i Mario Mandžukić, potvrđujući snažnu povezanost i solidarnost među hrvatskim sportašima, neovisno o disciplini kojom se bave.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zvijezde ujedinjene za djecu Karlovca

Fotografije Dejana Lovrena na teniskom terenu nastale su tijekom četvrtog izdanja sportsko-humanitarnog spektakla "Gem Set Hrvatska", koji organizira Zaklada Marina Čilića. Događaj, održan 12. srpnja 2026. u Karlovcu, i ove je godine privukao brojne poznate sportaše koji su se odazvali pozivu svog kolege i prijatelja kako bi podržali plemeniti cilj.

Sva prikupljena sredstva namijenjena su za izgradnju i obnovu višenamjenskih sportskih igrališta za djecu i mlade na području Karlovačke županije.

Lovren i Čilić nisu bili jedine zvijezde na terenu. Rekete su ukrstili i tenisač Borna Ćorić, veslački šampioni Martin i Valent Sinković, košarkaši Bojan Bogdanović i Ivica Zubac te skijašica Zrinka Ljutić. Cjelodnevni program uključivao je i "Tennis Village" s radionicama za djecu i prilikama za upoznavanje s njihovim sportskim idolima, a sve je završilo televizijskim turnirom.