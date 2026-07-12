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'MARIN JE PRIMJER' /

Velika sportska imena na jednom mjestu: Sve za plemeniti cilj

Velika sportska imena na jednom mjestu: Sve za plemeniti cilj
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Foto: RTL

Događaj u organizaciji Zaklade Marin Čilić spaja vrhunski sport, zabavu i humanitarnu misiju

12.7.2026.
20:22
Sportski.net
RTL
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Karlovac je domaćin četvrtog izdanja humanitarno-sportskog turnira Gem Set Hrvatska, koji je na Vunskom polju okupio više od 20 olimpijaca, svjetskih i europskih medaljaša te hrvatskih reprezentativaca.

Događaj u organizaciji Zaklade Marin Čilić spaja vrhunski sport, zabavu i humanitarnu misiju, a posebnu vrijednost ima i za lokalnu zajednicu jer će obnovljeni sportski prostor nakon turnira ostati na raspolaganju građanima Karlovca.

Uz sportska nadmetanja, posjetitelje očekuje cjelodnevni program za sve generacije. Među sudionicima su i rukometaš Filip Glavaš te taekwondoašica Matea Jelić, koji su istaknuli važnost druženja sportaša i promicanja sporta među mladima.

"Velika je čast biti ovdje. Hvala Marinu Čiliću što me pozvao, sportaši se rijetko okupljamo na ovakav način", rekao je rukometaš Glavaš.

Taekwondoašica Jelić je naglasila kako je najvažnije uživati i poslati poruku mladima: "Kroz sport se mogu ispuniti, a Marin je veliki primjer toga."

Marin čilićZaklada
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