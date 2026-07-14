Nadala se da neće naslijediti očevu rijetku bolest: 'Osjećala sam se prestravljeno'

Što god činili, sudbinu ne možemo promijeniti. Dokaz za to je i Michelle Timmons (30) iz britanskog Birminghama, koja se godinama nadala da će izbjeći rijetku bolest jetre od koje je bolovao njezin otac. Nažalost, to se nije dogodilo. Liječnici su joj dijagnosticirali primarni sklerozirajući kolangitis (PSC), neizlječivu bolest koja uzrokuje upalu i ožiljke žučnih vodova.

Michelle se već od 2019. borila s ulceroznim kolitisom. Mučile su je jaki bolovi u trbuhu, krvarenja, česti odlasci na toalet i iscrpljujući umor. Kada su rutinske krvne pretrage otkrile probleme s jetrom, stigao je udarac kojeg se bojala cijeli život.

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''Osjećala sam se prestravljeno i preplavljeno. To što sam vlastitim očima vidjela kakav su utjecaj ove bolesti imale na život mog oca učinilo je dijagnozu još emotivnijom'', priznaje Michelle. Njezin otac je nedavno preminuo od raka debelog crijeva, što cijelu situaciju čini još težom.

Za PSC zasad ne postoji lijek, zato Michelle čekaju redovite kontrole, kao i zahtjevna operacija tijekom koje će joj liječnici ukloniti dio debelog crijeva i rektuma. ''Postoji nada da bi to moglo smanjiti rizik od brzog pogoršanja stanja moje jetre. Nadam se da će mi operacija vratiti kvalitetu života'', kaže.

Unatoč neizvjesnoj budućnosti odbija se predati. Uz posao glavne dentalne sestre odgaja i dva mala sina te se trudi živjeti što normalnije. ''Ponekad moram prilagoditi planove ili prihvatiti da nemam toliko energije kao drugi. Ipak, trudim se iskoristiti svaku priliku i ne dopustiti da me bolest zaustavi'', zaključuje.

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