Jednom stranom planinaru pozlilo, umro je, a drugog su spasili HGSS-ovci

HGSS Stanica Makarska u manje od 24 sata ponovno je intervenirala na području Sutvida iznad Živogošća. Nakon što su prethodne večeri spasili dehidriranog planinara, dobili su novi poziv s istog područja, no ova je akcija završila tragično.

Dvojica stranih državljana, unatoč vrlo visokim temperaturama, krenula su prema vrhu Sutvid. Tijekom povratka ostali su bez dovoljno vode, a jednom od njih naglo je pozlilo. Na teren je odmah upućeno osam spašavatelja HGSS Stanice Makarska.

"Po dolasku do unesrećenog spašavatelji su odmah započeli s postupcima oživljavanja, no unatoč svim uloženim naporima, nažalost nije bilo moguće spasiti njegov život", objavili su iz HGSS-a.

Upozorili na važnost helikopterskog spašavanja

Iz HGSS-a su poručili da ova tragedija ponovno pokazuje koliko je važan učinkovit sustav helikopterskog spašavanja s mogućnošću izvlačenja unesrećenih pomoću vitla.

Navode da u teško dostupnim planinskim područjima brz dolazak medicinskog tima i hitan zračni transport mogu biti presudni te znatno povećati izglede za preživljavanje.

"Upravo zato se ponovno otvara pitanje zašto takav sustav još uvijek nije u potpunosti operativan te zašto se o njemu govori tek nakon ovakvih tragedija, umjesto da bude standard", istaknuli su.

HGSS je ponovno upozorio i na opasnost ljetnih planinarskih tura tijekom ekstremnih vrućina. Posjetitelje Biokova pozvali su da ne podcjenjuju planinu, da na ture kreću s odgovarajućom opremom i dovoljnim količinama vode te da izbjegavaju najtopliji dio dana.

Obitelji i prijateljima preminulog izrazili su iskrenu i duboku sućut.