Nakon 13 godina boli mlada žena dobila dijagnozu: 'Kao da me netko stalno bode nožem'

Pippa Barrett (31) žena je čiji se život pretvorio u neprestanu borbu s boli zbog rijetkog poremećaja vezivnog tkiva. Njezini simptomi sežu od migrena do zastrašujućeg osjećaja da joj se grlo zatvara i da ne može disati. Zbog bolesti koja joj uzrokuje teške bolove u zglobovima, osjeća se kao da "24 sata dnevno nosi luđačku košulju" i kaže da je postala "ljuštura od osobe". Njezin san da postane profesionalna trkačica uništen je, a put do prave dijagnoze bio je dug i mukotrpan.

Godine neobjašnjivih simptoma

Pippa, softverska developerica koja živi u kombiju, uglavnom stacioniranom u Cumbriji, od tinejdžerskih se dana borila s problemima. Glas bi joj često pucao, patila je od "paralizirajuće" tjeskobe i imala je nalete depresije. Još kao djetetu, gležnjevi bi joj se "uvijek" izvrnuli, no njezini bližnji su to pripisivali nespretnosti i govorili joj da "pazi kuda hoda".

Međutim, s 18 godina njezino se stanje drastično pogoršalo. Dok je bila na odmoru s obitelji i tadašnjim partnerom, iznenada ju je pogodila mučna, "probadajuća" bol kroz cijelo tijelo koja od tada nikada nije nestala. Kaže da je svaki dan odmora provela plačući zbog neizdržive boli. Stanje ju je prisililo da odustane od mature, a njezina veza je ubrzo nakon toga završila, piše Mirror.

"Bilo je to nevjerojatno izolirajuće iskustvo. Osjećala sam se kao ljuštura od osobe", prisjeća se. "To je slomilo sve u mom životu. Morala sam ponovno izgraditi sebe u toj novoj normalnosti i pokušati se prilagoditi. Morala sam stalno skrivati koliko je bol jaka i nisam razumjela odakle dolazi. Od tog sam trenutka bila prisiljena glumiti."

Borba kroz obrazovanje i nove dijagnoze

Unatoč svemu, Pippa nije odustajala. Ponovno je upisala i položila maturu te je 2015. godine, s 20 godina, počela studirati biomedicinsku znanost na Sveučilištu Leeds Beckett. Iako se borila sa zdravljem, sport je ostao njezin "identitet". Bavila se kajakom i trčanjem, sanjajući da će jednog dana postati profesionalna trkačica.

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"Živjela sam neku vrstu dvostrukog života. Ako bih predugo sjedila za stolom u kafiću, osjetila bih neizdrživu bol u vratu i leđima, i jednostavno sam se morala pretvarati da je sve u redu", objasnila je. S 21 godinom razvila je teški refluks kiseline i počela doživljavati epizode u kojima je osjećala kao da joj se grlo zatvara, jedva uspijevajući govoriti. Dijagnosticiran joj je eozinofilni ezofagitis, kronična bolest zbog koje se mora pridržavati vrlo restriktivne dijete.

Do 23. godine, Pippa je razvila i teške migrene koje su uzrokovale povraćanje i probleme s vidom, uključujući slijepe točke i bljeskove svjetla. Napadaji su bili toliko jaki da bi je ostavili sklupčanu u fetalnom položaju i zbog njih je nekoliko puta završila na hitnoj pomoći.

Konačna dijagnoza i slomljeni snovi

Konačno, u dobi od 26 godina, nakon posjeta reumatologu, Pippi je dijagnosticiran hipermobilni Ehlers-Danlosov sindrom (hEDS) - vrsta poremećaja vezivnog tkiva. Liječnici su joj rekli da je to stanje odgovorno za sve njezine dugogodišnje zdravstvene probleme, uključujući i pucanje glasa u tinejdžerskoj dobi.

"Bilo je sjajno dobiti dijagnozu, ali od tada nisam imala prilagođen plan liječenja, osjećam da je sve bilo prilično fragmentirano", objašnjava ona. "Mislim da, budući da i dalje vježbam kad mogu, iako to pogoršava moju bol, izgledam vrlo fit i zdravo, pa ljudi to teško razumiju."

Otprilike u isto vrijeme, 2020. godine, unatoč tome što su joj prilazili treneri nacionalnog tima, shvatila je da karijera u sportu više nije moguća, zbog čega se osjećala "izgubljeno". Otkako je odustala od trčanja, njezine su se migrene pogoršale. Umjesto toga, počela se baviti penjanjem, što joj je postalo oblik "fizioterapije" za zglobove.

Pippa i dalje živi sa svakodnevnom boli koja utječe na njezine odnose, razinu energije i sposobnost za rad. Nedavno je morala odustati od posla online tutorice.

"Čini mi se kao da ugasim jedan požar, a drugi započne - liječenje jednog stanja može pogoršati drugo", kaže ona, no ne predaje se i neumorno traži medicinska rješenja koja bi joj pomogla ublažiti tegobe.

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