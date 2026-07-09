Mislila je da je menopauza, a onda je započela borba za život: 'Imate samo dva izbora'

Sharron Clarke (54) vodila je zdrav i aktivan život. Kada je počela osjećati stalan umor i patiti od noćnog znojenja, simptome je pripisala menopauzi, što je česta pojava kod žena njezine dobi.

Međutim, ono što se činilo kao uobičajena hormonalna promjena, pokazalo se kao simptom agresivnog raka krvi, zbog kojeg je samo nekoliko sati nakon planinarenja hitno hospitalizirana, piše Daily Star.

Nagli preokret nakon povratka s planinarenja

Tog 26. srpnja 2025. godine, Sharron se s prijateljima ustala u pola četiri ujutro kako bi se popela na planinu Catbells u Cumbriji i dočekala izlazak sunca. Osjećala se dobro, aktivno i zdravo. Kako je ispričala, ništa u njezinom ponašanju ili izgledu nije upućivalo na to da je ozbiljno bolesna.

"Nikad u životu nisam bila bolesna, osim pokoje prehlade. Kad sam se počela osjećati umorno i znojiti se, jednostavno sam mislila da je to zbog mojih godina. Nisam išla liječniku. Pretpostavila sam da je menopauza", izjavila je ova majka dvoje djece.

No, nakon povratka s planinarenja, počela je osjećati jake bolove u prsima. Njezini prijatelji odmah su pozvali hitnu pomoć. Liječnici su je hitno prevezli u bolnicu pod sumnjom na srčani udar. Takva je procjena česta kod žena u menopauzi, s obzirom na to da hormonalne promjene u tom razdoblju povećavaju rizik od kardiovaskularnih bolesti, a simptomi poput umora, znojenja i bolova mogu biti atipični i pogrešno protumačeni.

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Dijagnoza akutne mijeloične leukemije

U bolnici su pretrage otkrile pravi uzrok njezinih tegoba. Bol u prsima koju je Sharron osjećala nije bila posljedica srčanog udara, već bol u kostima uzrokovana leukemijom. Do kraja istog dana, dobila je dijagnozu akutne mijeloične leukemije (AML), agresivnog raka krvi za koji nikada nije mislila da bi je mogao pogoditi.

"Nisam mislila da je leukemija nešto što bih ja mogla dobiti. Smatrala sam da je to dječja bolest ili nešto što se događa starijim ljudima. Sve je moglo završiti potpuno drukčije. Znam koliko sam sretna", rekla je Sharron.

U roku od nekoliko dana prebačena je u bolnicu Freeman u Newcastleu, gdje je započela s intenzivnom kemoterapijom. Jedan od lijekova koje je primala bio je doksorubicin, citostatik poznat i pod nadimkom "crveni vrag" zbog svoje crvene boje i teških nuspojava. Tretmani su je ostavili u teškom stanju. U jednom trenutku, zbog niskog broja trombocita, došlo je do krvarenja iza očiju, što joj je trajno oštetilo vid.

Unatoč svemu, nije se predavala. "Imate samo dva izbora. Sjediti i žaliti sami sebe ili se boriti. Ja sam odabrala borbu", odlučno je poručila.

Podizanje svijesti o simptomima

Zahvaljujući liječenju, Sharron je sada u remisiji i ostat će na terapiji održavanja do 2027. godine. Svoju priču odlučila je podijeliti kako bi podigla svijest o simptomima leukemije koje je lako zanemariti.

Colin Dyer, izvršni direktor organizacije Leukaemia Care, naglasio je važnost njezine priče. "Sharronina priča savršeno ilustrira zašto je naša kampanja 'Uočite leukemiju' važna. Bila je zdrava, aktivna žena koja je mislila da su njezini simptomi samo dio menopauze. Nekoliko sati nakon uspona na planinu, rečeno joj je da ima agresivan oblik raka krvi", rekao je Dyer.

"Leukemija ne diskriminira, a njezine je simptome često lako odbaciti. Zato je podizanje svijesti ključno. Što prije ljudi prepoznaju znakove i potraže pomoć, to prije mogu dobiti liječenje koje im može spasiti život", dodao je.

Nakon što je mjesecima bila na bolovanju, Sharron se vratila na posao u tvornicu kreveta sa skraćenim radnim vremenom. Postupno se vraća i tjelesnoj aktivnosti, ponovno hoda i trči kad god može, a nedavno je uspjela završiti i utrku od pet kilometara.

Veliku motivaciju Sharron je pronašla u frazi koju joj je jednom rekla medicinska sestra: "Budi ratnik, a ne paničar". Kako kaže, to joj je pomoglo da ostane snažna. "Nema smisla brinuti o stvarima koje se još nisu dogodile. Samo morate ostati jaki i prihvaćati dan po dan", zaključila je.

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