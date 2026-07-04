Mislila je da je samo pod stresom: 'Prsti su mi pobijelili i počeli su mi ispadati zubi'

Kao da nije bilo dovoljno što je prošla kroz težak razvod, Amerikanka Kristina Hamilton (43) iz Floride nakon burnog životnog razdoblja počela se boriti s čirevima i bolovima, a na kraju su joj počeli ispadati zubi.

Majka troje djece dugo je mislila da njezino tijelo jednostavno ne podnosi veliku životnu promjenu. No stvarnost se pokazala mnogo strašnijom: rijetka autoimuna bolest doslovno joj mijenja život i lice, a liječnici govore o ozbiljnoj dijagnozi koja joj ugrožava život.

"Za to što sam se osjećala loše krivila sam stres zbog razvoda – a onda su mi prsti pobijelili kao duh i počeli su mi ispadati zubi," priča Kristina.

U početku ništa nije upućivalo na to da će se situacija pretvoriti u dramu. Sama je brinula o troje djece, radila puno radno vrijeme i raspad braka "prekrivala funkcioniranjem".

'Napad na moje tijelo bio je nemilosrdan'

No kada su se pojavili crijevni problemi, bolovi u zglobovima i poteškoće s gutanjem, tijelo je počelo slati upozoravajuće signale. Prekretnica je došla kada su joj prsti pobijelili. "Napad na moje tijelo bio je nemilosrdan", opisuje zastrašujuće simptome.

Liječnici su joj 2022. dijagnosticirali difuznu sistemsku sklerodermiju, rijetku bolest kod koje imunološki sustav napada vlastito tijelo. "S medicinskog gledišta imam rijetku i kroničnu autoimunu bolest," rekla je. "Iz moje perspektive to je greška u sustavu," dodaje Kristina.

Bolest je postupno pretvorila njezine zglobove "u kamen", promijenila crte lica i uzrokovala dramatičan gubitak težine. "Ruke su mi se počele uvijati poput kandži," kaže Kristina. "A kad su mi počeli ispadati zubi, to je bilo razorno," priznaje.

'Jedan od najljepših trenutaka mog života'

Kristina se mora nositi i s time da je ljudi ne prepoznaju ili je čak izbjegavaju. "Neki bulje, drugi brzo skrenu pogled. Mislili su da sam zarazna," kaže ova majka troje djece.

Unatoč svemu, nastoji se boriti sa svojom sudbinom. Tri godine nakon što je saznala svoju dijagnozu, Kristina se ponovno udala za Chrisa (44) na skromnoj svečanosti na Floridi, a neprofitna organizacija "Wish Upon a Wedding" osigurala im je sredstva. Ta humanitarna organizacija ispunjava želje osobama s neizlječivim bolestima.

"U tom sam razdoblju života nosila ogroman teret neizvjesnosti. No, oni su razdoblje koje je moglo biti iznimno stresno pretvorili u jedan od najljepših i nezaboravnih trenutaka mog života. Osjećala sam se viđeno, cijenjeno i dostojna sreće", kaže Kristina.

"Bolest me sada polako ubija. Moj najveći strah je da neću moći s djecom slaviti lijepe trenutke koji ih čekaju," priznaje. Ipak, kaže da uči živjeti dan po dan. "Oporavak nije ravna linija. On je kaotičan, a ja sam i dalje tu," tvrdi Kristina odlučno.

POGLEDAJTE GALERIJU