Zadatak je raspametio internet: Ako ovo uspijete riješiti u 15 sekundi vaš IQ je iznad prosjeka

Matematički zadaci mnogima zadaju velike glavobolje, no unatoč tome već godinama privlače veliku pozornost na društvenim mrežama. Posebno su popularne mozgalice koje na prvi pogled djeluju jednostavno, ali zbog skrivenog obrasca često zbune velik broj ljudi.

Upravo je jedan takav zadatak izazvao brojne rasprave na društvenoj mreži X, gdje su korisnici pokušavali što brže doći do točnog odgovora.

U zadatku su prikazane brojke raspoređene u obliku trokuta. Na dnu svakog trokuta nalaze se dva zadana broja, dok se na vrhu nalazi njihov rezultat. Cilj je prepoznati pravilo koje povezuje brojeve i zatim izračunati vrijednost posljednjeg trokuta.

Eğer bunu 15 saniyede çözersen, matematik bilgin ortalamanın üstündedir.



Cevabı bulabilir misin? pic.twitter.com/qAxhbdZOLt — Lina (@linadreaamy) August 10, 2026

Trokut i brojevi

U prvom trokutu nalaze se brojevi 3 i 5, a rezultat je 30. U drugom su zadani brojevi 4 i 6, koji daju rezultat 48. U posljednjem trokutu nalaze se brojevi 5 i 7, no rezultat nije ponuđen i upravo njega treba izračunati.

"Ako ovo riješiš za 15 sekundi, tvoje znanje matematike je iznad prosjeka", stoji u opisu zadatka koji je dodatno potaknuo korisnike da iskušaju svoje matematičke vještine.

Proces rješavanja i rezultat

Iako se na prvi pogled može činiti da je riječ o kompliciranijem obrascu, rješenje je zapravo vrlo jednostavno. Potrebno je pomnožiti dva zadana broja, a dobiveni rezultat potom pomnožiti s dva.

Tako u prvom primjeru vrijedi:

3 × 5 × 2 = 30

U drugom primjeru:

4 × 6 × 2 = 48

Prema istom pravilu dolazimo i do rješenja posljednjeg zadatka:

5 × 7 × 2 = 70

Točan odgovor je, dakle, 70.

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