Heroj ili kriminalac? Dva filma otkrivaju tko je bio Ned Kelly, najpoznatiji australski odmetnik

Australski odmetnik: Dvije priče o Nedu Kellyju

Među najintrigantnijim naslovima nalaze se dva filma koja obrađuju život Neda Kellyja, najpoznatijeg australskog odmetnika. Njegova legenda toliko je ukorijenjena u australskoj kulturi da je postala svojevrsna mini-industrija, a film 'The Story of the Kelly Gang' iz 1906. godine danas se smatra prvim dugometražnim igranim filmom na svijetu. Voyo nudi dva moderna pogleda na ovu ikonu.

'Ned Kelly' iz 2003. godine, u kojem naslovnu ulogu tumači Heath Ledger. Film prikazuje Kellyja kao čovjeka kojeg su korumpirane vlasti i nepravda natjerale na život s druge strane zakona. Nakon lažne optužbe, on osniva bandu sa svojim bratom i prijateljima, uključujući Joea Byrnea (Orlando Bloom), postajući narodni heroj u očima potlačenih, ali i glavna meta nemilosrdnog policijskog inspektora Francisa Harea (Geoffrey Rush). Film se drži klasičnije biografske strukture, slaveći romantičnu sliku odmetnika koji se bori protiv sustava.

S druge strane, 'Banda Neda Kellyja' nudi radikalno drugačiju, sirovu i stiliziranu viziju. Temeljen na nagrađivanom romanu Petera Careyja, film redatelja Justina Kurzela predstavlja Kellyja (George MacKay) kao brutaliziranog mladića čiji je život obilježen nasiljem i traumom. Priča je ispričana kroz estetiku punka, prikazujući bandu kao pobunjenike koji se oblače u haljine ne bi li zbunili svoje progonitelje. Ova revizionistička drama zalazi dublje u psihologiju lika, istražujući kako se mit o odmetniku stvara iz boli i bijesa.

Filmovi 'Ned Kelly' i 'Banda Neda Kellyja' uz druge naslove Westerna su dostupni na platformi Voyo.