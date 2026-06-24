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DEPONIJ IZAZVAO RAZDOR /

Kaos u Mostaru, nakon požara sve se zakomplicirano: Stižu i specijalci?

Kaos u Mostaru, nakon požara sve se zakomplicirano: Stižu i specijalci?
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Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Mješani ističu zabrinutost zbog mogućih neugodnih mirisa, povećanog prometa kamiona i potencijalnih ekoloških posljedica

24.6.2026.
13:35
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Denis Kapetanovic/PIXSELL
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Nakon što se u srijedu ponovno aktivirao požar na deponiju Uborak u Mostaru i nakon što su mještani pozvani na evakuaciju, čini se da se situacija dodatno komplicira.

Naime, okupili su se mještani Vrapčića koji ne žele da na njihovoj lokaciji dolaze kamioni radi uspostave privremene pretovarne stanice za miješani komunalni otpad s područja Grada Mostara.

Mještani su blokirali prilaz kamionima prema spornoj lokaciji, a na terenu su i pripadnici Policijske uprave Mostar koji nadgledaju okupljanje, objavio je portal Hercegovina.info.

Očekuje se i dolazak pripadnika specijalne policije.

Na toj lokaciji i ranije je postojao divlji deponij pa je najava da bi ondje trebalo biti privremeno mjesto za zbrinjavanje otpada dodatno podigla tenzije među mještanima.

Ističu zabrinutost zbog mogućih neugodnih mirisa, povećanog prometa kamiona i potencijalnih ekoloških posljedica. Poručuju kako žele biti uključeni u donošenje odluka koje se izravno tiču njihova naselja, zdravlja stanovništva i okoliša.

Situacija na terenu se prati, a mještani najavljuju da neće odustati od blokade dok ne dobiju jasne informacije od nadležnih.

Podsjetimo, u ponedjeljak je izbio golemi požar na deponiju Uborak. Mostar i okolna naselja bili su ispunjeni dimom i neugodnim mirisom.

Buktinja je planula u ponedjeljak, 22. lipnja, u 9.15 sati, a u gašenju požara pomagali su i pripadnici Oružanih snaga BiH.

Više desetaka vatrogasaca satima se borilo s buktinjom, a požar se gasio i iz zraka uz pomoć Air Tractora.

U gradu je zabilježena visoka razina onečišćenja zraka, pokazali su podaci međunarodnog servisa IQAir i Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Prema IQAiru, mjerna stanica na kampusu Sveučilišta u Mostaru u središtu grada zabilježila je indeks onečišćenja zraka od 210, što se prema američkoj ljestvici svrstava u kategoriju vrlo nezdravog zraka. Glavni onečišćivač su sitne lebdeće čestice PM2.5. Riječ je o mikroskopskim česticama prašine, dima, čađe, pepela i drugih tvari koje ljudi udišu. Opasne su jer mogu prodrijeti duboko u pluća, a dio njih može prijeći i u krvotok.

Izrazito lošu kvalitetu zraka potvrđuju i podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Zbog takvih vrijednosti boravak na otvorenom rizičan je i za zdrave osobe, osobito pri duljem izlaganju ili fizičkoj aktivnosti. Najugroženiji su djeca, starije osobe, trudnice te srčani i plućni bolesnici.

Grad Mostar proglasio je izvanredno stanje i izdao upozorenje građanima, posebno stanovnicima naselja uz deponij. Upozoreno je na moguću pojavu pojačanih simptoma i pogoršanje bolesti kod osoba koje imaju bolesti srca i dišnih organa, poput astme, ali i na negativan utjecaj onečišćenja na ostale građane, osobito pri duljem boravku na otvorenom.

Požar i dalje gori na odlagalištu otpada, a iz njega se šire gust dim i neugodan miris. Vatrogasci ga ne uspijevaju potpuno ugasiti jer je zahvatio duboke slojeve otpada.

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