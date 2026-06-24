Opet se aktivirao požar u Mostaru, širi se crni dim: 'Naredili smo evakuaciju stanovnika'

Ponovno se razbuktao požar na deponiji Uborak u Mostaru nakon što je buktinja u utorak bila stavljena pod kontrolu.

Iz Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar su za Klix.ba potvrdili ovu informaciju te naveli da se radi o jednoj lokaciji na kojoj gori te da su vatrogasci na terenu. S mjesta deponija širi se gusti crni dim.

Podsjetimo da je na području Grada Mostara od ponedjeljka na snazi izvanredno stanje zbog ovog požara.

Najveća šteta napravljena je na infrastrukturi deponije, a u potpunosti je izgorjela reciklažna hala s kompletnim postrojenjima.

Poseban problem predstavlja zagađenje zraka, a stručnjaci upozoravaju da bi osjetljive kategorije stanovništva mogle trpjeti dugotrajnije zdravstvene posljedice.

Evakuacija stanovnika

Mostarski gradonačelnik Mario Kordić rekao je kako je zbog rizika od vatre i dima naložena evakuacija stanovništva.

Pojasnio je da će evakuirani građani biti smješteni u prihvatni centar u mjestu Salakovcu u sjevernome dijelu grada.

U izjavi za medije gradonačelnik Kordić je ustvrdio kako postoje indicije da je novi požar podmetnut. Zatražio je istragu tužiteljstva i policije.

Zbog požara je i veći dio grada prekriven gustim dimom. Prema podacima s mjerne postaje u središtu grada, zrak je trenutačno među najzagađenijima u svijetu. Indeks kvalitete zraka doseže oko 160 po američkome servisu IQAIR i spada u kaetegoriju 'nezdravo'.

Odlagalište otpada je godinama mjesto i političkoga prijepora, a posljednji požar je postao i sastavni dio kampanje za izbore koji će se u BiH održati u listopadu ove godine.