Opet se aktivirao požar u Mostaru, širi se crni dim: 'Naredili smo evakuaciju stanovnika'
Prema podacima s mjerne postaje u središtu grada, zrak je trenutačno među najzagađenijima u svijetu
Ponovno se razbuktao požar na deponiji Uborak u Mostaru nakon što je buktinja u utorak bila stavljena pod kontrolu.
Iz Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar su za Klix.ba potvrdili ovu informaciju te naveli da se radi o jednoj lokaciji na kojoj gori te da su vatrogasci na terenu. S mjesta deponija širi se gusti crni dim.
Podsjetimo da je na području Grada Mostara od ponedjeljka na snazi izvanredno stanje zbog ovog požara.
Najveća šteta napravljena je na infrastrukturi deponije, a u potpunosti je izgorjela reciklažna hala s kompletnim postrojenjima.
Poseban problem predstavlja zagađenje zraka, a stručnjaci upozoravaju da bi osjetljive kategorije stanovništva mogle trpjeti dugotrajnije zdravstvene posljedice.
Evakuacija stanovnika
Mostarski gradonačelnik Mario Kordić rekao je kako je zbog rizika od vatre i dima naložena evakuacija stanovništva.
Pojasnio je da će evakuirani građani biti smješteni u prihvatni centar u mjestu Salakovcu u sjevernome dijelu grada.
U izjavi za medije gradonačelnik Kordić je ustvrdio kako postoje indicije da je novi požar podmetnut. Zatražio je istragu tužiteljstva i policije.
Zbog požara je i veći dio grada prekriven gustim dimom. Prema podacima s mjerne postaje u središtu grada, zrak je trenutačno među najzagađenijima u svijetu. Indeks kvalitete zraka doseže oko 160 po američkome servisu IQAIR i spada u kaetegoriju 'nezdravo'.
Odlagalište otpada je godinama mjesto i političkoga prijepora, a posljednji požar je postao i sastavni dio kampanje za izbore koji će se u BiH održati u listopadu ove godine.