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OVAJ JE PODMETNUT? /

Opet se aktivirao požar u Mostaru, širi se crni dim: 'Naredili smo evakuaciju stanovnika'

Opet se aktivirao požar u Mostaru, širi se crni dim: 'Naredili smo evakuaciju stanovnika'
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Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Prema podacima s mjerne postaje u središtu grada, zrak je trenutačno među najzagađenijima u svijetu

24.6.2026.
11:04
danas.hrHina
Denis Kapetanovic/PIXSELL
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Ponovno se razbuktao požar na deponiji Uborak u Mostaru nakon što je buktinja u utorak bila stavljena pod kontrolu. 

Iz Profesionalne vatrogasne postrojbe Mostar su za Klix.ba potvrdili ovu informaciju te naveli da se radi o jednoj lokaciji na kojoj gori te da su vatrogasci na terenu. S mjesta deponija širi se gusti crni dim.

Podsjetimo da je na području Grada Mostara od ponedjeljka na snazi izvanredno stanje zbog ovog požara.

Najveća šteta napravljena je na infrastrukturi deponije, a u potpunosti je izgorjela reciklažna hala s kompletnim postrojenjima.

Poseban problem predstavlja zagađenje zraka, a stručnjaci upozoravaju da bi osjetljive kategorije stanovništva mogle trpjeti dugotrajnije zdravstvene posljedice.

Evakuacija stanovnika

Mostarski gradonačelnik Mario Kordić rekao je kako je zbog rizika od vatre i dima naložena evakuacija stanovništva. 

Pojasnio je da će evakuirani građani biti smješteni u prihvatni centar u mjestu Salakovcu u sjevernome dijelu grada. 

U izjavi za medije gradonačelnik Kordić je ustvrdio kako postoje indicije da je novi požar podmetnut. Zatražio je istragu tužiteljstva i policije. 

Zbog požara je i veći dio grada prekriven gustim dimom. Prema podacima s mjerne postaje u središtu grada, zrak je trenutačno među najzagađenijima u svijetu. Indeks kvalitete zraka doseže oko 160 po američkome servisu IQAIR i spada u kaetegoriju 'nezdravo'.

Odlagalište otpada je godinama mjesto i političkoga prijepora, a posljednji požar je postao i sastavni dio kampanje za izbore koji će se u BiH održati u listopadu ove godine.

MostarPožarDeponij
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