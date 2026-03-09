Hajduk sazvao pres konferenciju za utorak: Govorit će se o vrućoj temi u Splitu i okolici

Hajduk će u utorak održati pres konferenciju na Poljudu, ali nije riječ o Gonzalu Garciji ili o porazu od Dinama ili ispadanju iz Kupa.

Predstavnici splitskog kluba govorit će o infrastrukturalnoj budućnosti splitskog kluba, piše Slobodna Dalmacija. Dugo se već priča oko obnove Poljuda koji je u prilično lošem stanju pa smo ne tako davno svjedočili scenama koje upućuju na raspadanje kultnoga zdanja.

Postoje govori i o izgradnju kampa u Žrnovnici. To su teme koje su dosta vruće u Splitu i među hajdučkim pukom pa će biti vrlo zanimljivo čuti što će nam to predstavnici Hajduka reći u utorak u 17 sati.

