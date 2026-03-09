FREEMAIL
ČEKAMO NESTRPLJIVO /

Hajduk sazvao pres konferenciju za utorak: Govorit će se o vrućoj temi u Splitu i okolici

Hajduk sazvao pres konferenciju za utorak: Govorit će se o vrućoj temi u Splitu i okolici
Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Dugo se već priča oko obnove Poljuda

9.3.2026.
22:34
Sportski.net
Ivana Ivanovic/PIXSELL
Hajduk će u utorak održati pres konferenciju na Poljudu, ali nije riječ o Gonzalu Garciji ili o porazu od Dinama ili ispadanju iz Kupa.

Predstavnici splitskog kluba govorit će o infrastrukturalnoj budućnosti splitskog kluba, piše Slobodna Dalmacija. Dugo se već priča oko obnove Poljuda koji je u prilično lošem stanju pa smo ne tako davno svjedočili scenama koje upućuju na raspadanje kultnoga zdanja. 

Postoje govori i o izgradnju kampa u Žrnovnici. To su teme koje su dosta vruće u Splitu i među hajdučkim pukom pa će biti vrlo zanimljivo čuti što će nam to predstavnici Hajduka reći u utorak u 17 sati. 

POGLEDAJTE VIDEO: Hajduk na koljenima već početkom ožujka: 'Najbolje da se okrenu sljedećoj sezoni'

