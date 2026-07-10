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Stiže novac za roditelje: Evo kad kreće isplata doplatka za djecu

Stiže novac za roditelje: Evo kad kreće isplata doplatka za djecu
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Foto: Shutterstock

Doplatak će se isplatiti za gotovo 255.000 djece

10.7.2026.
11:27
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Shutterstock
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Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) u srijedu, 15. srpnja, počinje isplatu doplatka za djecu za lipanj 2026. godine.

Doplatak će primiti 122.156 korisnika za ukupno 254.950 djece, izvijestio je HZMO.

Korisnici dodatne informacije o ostvarivanju prava na doplatak za djecu mogu dobiti radnim danom od 8 do 16 sati putem infotelefona HZMO-a na brojevima 01/4595-011 i 01/4595-022 te na mrežnim stranicama Zavoda.

DoplatakHzmoDječji Doplatak
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