Stiže novac za roditelje: Evo kad kreće isplata doplatka za djecu

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Doplatak će se isplatiti za gotovo 255.000 djece
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) u srijedu, 15. srpnja, počinje isplatu doplatka za djecu za lipanj 2026. godine.
Doplatak će primiti 122.156 korisnika za ukupno 254.950 djece, izvijestio je HZMO.
Korisnici dodatne informacije o ostvarivanju prava na doplatak za djecu mogu dobiti radnim danom od 8 do 16 sati putem infotelefona HZMO-a na brojevima 01/4595-011 i 01/4595-022 te na mrežnim stranicama Zavoda.