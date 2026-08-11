Nova muka na Jadranu jer se 'vlasnicima ne da': 'Smeta djeci, može se zapetljati za konopce'

"Ne vežite SUP daske za kupališne konope, ugrožavate sigurnost kupača!", upozorili su ovih dana iz Turističke zajednice Tribunja.

Stand Up Paddleboard ili daske na kojima se stoji i vesla posljednjih su godina sve popularnije, a vlasnicima ih se često ne da nositi kući, pa ih ostavljaju privezane u moru gdje ih općinsko komunalno redarstvo nema pravo oduzeti.

Tako je oko 30 SUP-ova svaki dan privezano uz konop s malim plutačama koji omeđuje tribunjsku plažu Sovlje. Daske za veslanje okupirale su kupalište.

"Smeta plivačima, djeci, može se za ove konopce zapetljati i tako malo je to onak'... kak' bi rek'o... Znam da je nvlasnicima praktično ostavljatih u u vodi; da ne vade stalno van i tak... ali nije možda najpametnije rješenje", kaže Zlatko Šabarić iz Samobora, a s njim se slažu i dvije prijateljice iz okolice Varaždina.

"To nekome smeta i trebali bi uzeti sa sobom jer ljudi žele plivati i malo se osloboditi, a ovo smeta", kaže Lucija Kosiz Sudovca, a Tea Vidoš iz Cestice se nadovezuje: "Ja razumijem da im se to ne da nositi svaki dan doma, ali mislim da bi trebali jer iz poštovanja prema drugim ljudima koji se kupaju i plivaju i to im dosta smeta".

Ne žele pred kamere

Oni koji uzurpiraju kupališni prostor ostavljajući svoju imovinu u moru, ne žele pred kameru. Vlasnik SUP-a, Frano Čirko iz Zagreba, kojega on redovito iznosi iz mora je jasan:

"Nismo ga nikad vezali iz neke sigurnosti, a i znam da je zabranjeno tako da ga nosimosvaki put od kuće. Malo je teško, ali mislim da je to najbolje".

Konopac s malim plutačama ograđuje kupališni prostor uz plažu i odjeljuje ga od plovnog puta, pa je Općina preko Turističke zajednice izdala apel, ali on nije urodio plodom i kupači su i dalje ugroženi.

"Pod utjecajem vjetra, valova, ti SUP-ovi privuku dodatno 'krunice' prema plaži i tim sužavaju prostor kupačima, a ijako narušavaju sigurnost kupača jer je to konop na konop, sve se to zaplete", kaže načelnik Općine Tribunj Marko Grubelić.

SUP-ovi su popularni postali nedavno, pa ih pravilnici još i nisu stigli "pokriti" pravilima. Općinski komunalni redar može skupiti samo ručnike i druge plažne rekvizite koji za kupačima ostaju na plaži, odnosno na kopnu, na pomorskom dobru, a ono što je u moru ne smije dirati jer za to nema ovlasti.

"Jedino rješenje je kontaktirati Lučku kapetaniju, a nije realno da se ljudi bave SUP-ovima na plaži Sovlje uz sav drugi posao koji imaju na razini cijelog Jadrana", zaključuje Grubelić. Zato u Općini razmišljaju kakvo pravilo da donesu da bi mogli intervenirati i na morskoj površini. Odvezivanje dvometarskih dasaka, bez da ih iznese van - nije rješenje jer bi se tako uz kupače mogla ugroziti i sigurnost plovidbe.