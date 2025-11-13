FREEMAIL
ZVIJEZDA DIVLJIH PČELA /

Arija Rizvić otkrila nam kako će proslaviti rođendan: 'Prvi put sam napravila tortu'

Arija Rizvić otkrila nam kako će proslaviti rođendan: 'Prvi put sam napravila tortu'
Foto: RTL

Razgovarali smo s Arijom o proslavi rođendana, ali i o serije 'Divlje pčele'

13.11.2025.
11:15
Nika Šepić
RTL
Hrvatska kazališna redateljica i glumica Arija Rizvić danas 13. studenog slavi 32. rođendan. Domaću zvijezdu trenutno gledamo u seriji ''Divlje pčele'' na RTL-u i platformi Voyo, a telefonski smo je kontaktirali kako bi razgovarali s njom o proslavi rođendana te jesu li u istu uključene i njezini kolege sa seta.

U nastavku pročitajte što nam je Arija sve otkrila.

"Danas sam slobodna od snimanja, a rođendan ću proslaviti u krugu obitelji. Prvi put sam napravila i tortu, a kako danas neću vidjeti ekipu sa snimanja, njih ću počastiti naknadno", rekla nam je Arija Rizvić koja je dodala da, što se tiče rođendanskih želja, uvijek poželi zdravlje. 

Arija Rizvić otkrila nam kako će proslaviti rođendan: 'Prvi put sam napravila tortu'
Foto: Goran Stanzl/pixsell

 

Arija Rizvić: 'Napokon sam neka moralna vertikala'

RTL-ovu seriju ''Divlje pčele'' hvale sa svih strana. Ispod objava službenog profila RTL.hr-a na društvenim mrežama, svakodnevno se nižu pozitivni komentari koji se odnose na radnju serije i kvalitetu glumačke postave, a u razgovoru s nama, Arija se dotakla i svoje ulogu koja je, kako kaže, za nju velika promjena.

Naime, Arija u seriji trenutno glumi pozitivku Teodoru Vukas, a s cijelom ekipom sa seta je i više nego zadovoljna.

"Čudno mi je gledati se u ovoj ulozi. Napokon sam neka moralna vertikala, a i moja obitelj i prijatelji isto kažu da im je neobično gledati me u ovoj ulozi. S ekipom sa seta sam oduševljena", kaže nam Arija Rizvić. 

Arija Rizvić otkrila nam kako će proslaviti rođendan: 'Prvi put sam napravila tortu'
Foto: Tom Dubravec

"Divlje pčele" gledajte od ponedjeljka do petka od 20:15 na RTL-u ili prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Žene preuzimaju vodeće funkcije u konzervativnim zemljama: 'Očekujem to i u Hrvatskoj'

Arija RizvićProslavaRođendan
Arija Rizvić otkrila nam kako će proslaviti rođendan: 'Prvi put sam napravila tortu'