Arija Rizvić otkrila nam kako će proslaviti rođendan: 'Prvi put sam napravila tortu'

Hrvatska kazališna redateljica i glumica Arija Rizvić danas 13. studenog slavi 32. rođendan. Domaću zvijezdu trenutno gledamo u seriji ''Divlje pčele'' na RTL-u i platformi Voyo, a telefonski smo je kontaktirali kako bi razgovarali s njom o proslavi rođendana te jesu li u istu uključene i njezini kolege sa seta.

U nastavku pročitajte što nam je Arija sve otkrila.

"Danas sam slobodna od snimanja, a rođendan ću proslaviti u krugu obitelji. Prvi put sam napravila i tortu, a kako danas neću vidjeti ekipu sa snimanja, njih ću počastiti naknadno", rekla nam je Arija Rizvić koja je dodala da, što se tiče rođendanskih želja, uvijek poželi zdravlje.

Foto: Goran Stanzl/pixsell

Arija Rizvić: 'Napokon sam neka moralna vertikala'

RTL-ovu seriju ''Divlje pčele'' hvale sa svih strana. Ispod objava službenog profila RTL.hr-a na društvenim mrežama, svakodnevno se nižu pozitivni komentari koji se odnose na radnju serije i kvalitetu glumačke postave, a u razgovoru s nama, Arija se dotakla i svoje ulogu koja je, kako kaže, za nju velika promjena.

Naime, Arija u seriji trenutno glumi pozitivku Teodoru Vukas, a s cijelom ekipom sa seta je i više nego zadovoljna.

"Čudno mi je gledati se u ovoj ulozi. Napokon sam neka moralna vertikala, a i moja obitelj i prijatelji isto kažu da im je neobično gledati me u ovoj ulozi. S ekipom sa seta sam oduševljena", kaže nam Arija Rizvić.

Foto: Tom Dubravec

