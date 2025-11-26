Luka Modrić na kazališnim daskama: Premijera predstave 'Moja igra'
Luka Modrić je zaigrao na najvećim svjetskim stadionima, a sada njegova priča dobiva novo poglavlje i na kazališnim daskama
Kazališna publika uskoro će dobiti priliku upoznati Luku Modrića u sasvim novom izdanju – na pozornici. Predstava „LUKA MODRIĆ: MOJA IGRA“, u režiji Arije Rizvić i u suradnji s HNS-om i BOSS teatrom, temelji se na autobiografskoj priči kapetana Hrvatske nogometne reprezentacije. Kroz dramsku formu donosi se intimna, emotivna i inspirativna priča o samozatajnom igraču, čovjeku od malo riječi, ali velikih djela, koji u svojoj ispovijesti otkriva što ga pokreće na terenu i izvan njega – od ljubavi i obitelji, preko ključnih životnih trenutaka i gubitaka, do svega što ga je motiviralo da dođe do samog vrha i na njemu ostane toliko godina.
Luka Modrić je zaigrao na najvećim svjetskim stadionima, a sada njegova priča dobiva novo poglavlje i na kazališnim daskama. Predstava o najvećem hrvatskom nogometašu svih vremena donosi njegov život iz nove perspektive – one dramske, iz koje publika upoznaje mladića koji je svladao brojne prepreke kako bi jednog dana postao najbolji nogometaš svijeta.
Redateljica Arija Rizvić ističe kako Luku svi znaju kao kapetana, nogometnog genijalca i virtuoza, ali da je on istovremeno sin, suprug, otac, unuk i brat. Cilj predstave bio je približiti sva ta njegova lica, dati dublji uvid u životne i nogometne zaplete koji su ga oblikovali u sportaša i osobu koju cijene suigrači, protivnici i navijači diljem svijeta. Modrićev put do uspjeha isprepleten je žrtvama, teškoćama i padovima, zbog čega ga Rizvić opisuje kao savršenog dramskog junaka te naglašava ponos na rad cijele ekipe i vjeru da će se publici svidjeti ovakav prikaz Lukine životne priče.
Predstava otkriva tko sve stoji iza njegovih uspjeha, s kojim se izazovima suočavao i kako ih je savladavao. U vremenu kada djeca i mladi sanjaju o slavi već od najranije dobi, Lukina priča snažno podsjeća da se najveći uspjesi moraju zaslužiti prije svega napornim radom i ustrajnošću – kako Luka često ističe: „Najbolje stvari nikad ne dolaze lako.“ Iako u središtu ima nogomet, ovo je priča s univerzalnim porukama o odrastanju, obitelji, žrtvi i uspjehu, bliska svim generacijama, a posebno djeci i mladima kojima Modrićev primjer može poslužiti kao snažna životna inspiracija.
Predstavu potpisuju: režija Arija Rizvić, tekst Valentina i Luka Mavretić, scenski pokret Larisa Lipovac Navojec, kostimografija Petra Bobić, oblikovanje zvuka Nina Ugrinović, dizajn plakata Maja Denac, a promo fotografije potpisuje Fotostudio Plavec & Fiket. Na sceni nastupaju Matej Đurđević, Gloria Dubelj/Laura Čerina i Denis Bosak. Predstava traje oko 70 minuta, namijenjena je publici svih dobnih skupina, a gledatelji će je moći pogledati 5., 7., 9. i 19. prosinca u kazalištu Scenoteka.
Ulaznice su dostupne na ovoj poveznici.
POGLEDAJTE VIDEO: Donosimo veliki vodič novogodišnjih dočeka: Evo tko gdje pjeva i za koliko €