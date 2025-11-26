Luka Modrić na kazališnim daskama: Premijera predstave 'Moja igra'

Kazališna publika uskoro će dobiti priliku upoznati Luku Modrića u sasvim novom izdanju – na pozornici. Predstava „LUKA MODRIĆ: MOJA IGRA“, u režiji Arije Rizvić i u suradnji s HNS-om i BOSS teatrom, temelji se na autobiografskoj priči kapetana Hrvatske nogometne reprezentacije. Kroz dramsku formu donosi se intimna, emotivna i inspirativna priča o samozatajnom igraču, čovjeku od malo riječi, ali velikih djela, koji u svojoj ispovijesti otkriva što ga pokreće na terenu i izvan njega – od ljubavi i obitelji, preko ključnih životnih trenutaka i gubitaka, do svega što ga je motiviralo da dođe do samog vrha i na njemu ostane toliko godina.

Foto: Scenoteka

Luka Modrić je zaigrao na najvećim svjetskim stadionima, a sada njegova priča dobiva novo poglavlje i na kazališnim daskama. Predstava o najvećem hrvatskom nogometašu svih vremena donosi njegov život iz nove perspektive – one dramske, iz koje publika upoznaje mladića koji je svladao brojne prepreke kako bi jednog dana postao najbolji nogometaš svijeta.

Foto: Scenoteka

Redateljica Arija Rizvić ističe kako Luku svi znaju kao kapetana, nogometnog genijalca i virtuoza, ali da je on istovremeno sin, suprug, otac, unuk i brat. Cilj predstave bio je približiti sva ta njegova lica, dati dublji uvid u životne i nogometne zaplete koji su ga oblikovali u sportaša i osobu koju cijene suigrači, protivnici i navijači diljem svijeta. Modrićev put do uspjeha isprepleten je žrtvama, teškoćama i padovima, zbog čega ga Rizvić opisuje kao savršenog dramskog junaka te naglašava ponos na rad cijele ekipe i vjeru da će se publici svidjeti ovakav prikaz Lukine životne priče.

Foto: Scenoteka

Predstava otkriva tko sve stoji iza njegovih uspjeha, s kojim se izazovima suočavao i kako ih je savladavao. U vremenu kada djeca i mladi sanjaju o slavi već od najranije dobi, Lukina priča snažno podsjeća da se najveći uspjesi moraju zaslužiti prije svega napornim radom i ustrajnošću – kako Luka često ističe: „Najbolje stvari nikad ne dolaze lako.“ Iako u središtu ima nogomet, ovo je priča s univerzalnim porukama o odrastanju, obitelji, žrtvi i uspjehu, bliska svim generacijama, a posebno djeci i mladima kojima Modrićev primjer može poslužiti kao snažna životna inspiracija.

Predstavu potpisuju: režija Arija Rizvić, tekst Valentina i Luka Mavretić, scenski pokret Larisa Lipovac Navojec, kostimografija Petra Bobić, oblikovanje zvuka Nina Ugrinović, dizajn plakata Maja Denac, a promo fotografije potpisuje Fotostudio Plavec & Fiket. Na sceni nastupaju Matej Đurđević, Gloria Dubelj/Laura Čerina i Denis Bosak. Predstava traje oko 70 minuta, namijenjena je publici svih dobnih skupina, a gledatelji će je moći pogledati 5., 7., 9. i 19. prosinca u kazalištu Scenoteka.

Ulaznice su dostupne na ovoj poveznici.

POGLEDAJTE VIDEO: Donosimo veliki vodič novogodišnjih dočeka: Evo tko gdje pjeva i za koliko €