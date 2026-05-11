Krapina u šoku nakon ubojstva šefa krim policije: Objavljeno kada će biti ispraćaj

Vijest o ubojstvu šefa krapinske krim policije Roberta Grileca potresla je obitelj, prijatelje, kolege, poznanike i širu zajednicu. Njega je u nedjelju oko 8 sati, u 53. godini života, ubio susjed M. G. (52) u kafiću u Krapini. Nakon toga ubojica je izašao iz kafića i pokušao presuditi sebi. U teškom stanju je helikopterom Hitne prevezen u KB Dubrava. Stanje mu je danas nešto stabilnije, ali i dalje je životno ugrožen.

Robert Grilec živio je u Krapini, gdje će se i održati posljednji ispraćaj. Sahrana je najavljena za srijedu, 13. svibnja u 15.30 sati na gradskom groblju u Krapini. Iza pokojnika ostaju ožalošćeni članovi obitelji, među kojima su majka Marija, supruga Sanja, punica Dragica, šogorica Marija s obitelji, šogor Alen s obitelji, ujak Stjepan, ujna Đurđa te tete Đurđa, Josipa i Zdenka, kao i brojna rodbina, kolege i prijatelji koji ga pamte po zajedničkim trenucima i uspomenama.

Grilec je bio šef kriminalističke policije u PU krapinsko zagorskoj više od deset godina, a 2018. godine odlikovan je od tadašnje predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović za časnu i uzornu službu. U listopadu 2023. sudjelovao je u prijemu novih policijskih službenika-vježbenika s vodstvom policijske uprave. Dvije godine ranije, sudjelovao je na službenom sastanku Policijske uprave krapinsko-zagorske sa slovenskim policijskim časnikom za vezu Srećkom Jarcem. Njegovo ime pojavljuje se već 2013. godine među kandidatima za rukovodeća policijska mjesta u PU krapinsko-zagorskoj.

