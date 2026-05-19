Marijan Kustić napustio mjesto u HOO-u: 'Ovo je farsa'

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić odlazi s mjesta dopredsjednika i člana Vijeća HOO-a, nezadovoljan zaključcima sjednice Vijeća u ponedjeljak, objavili su mediji.

Odluka čelnika najmoćnijeg saveza u državi i dopredsjednika HOO-a stigla je nakon maratonske sjednice Vijeća. Kustić je bio ogorčen jer se, unatoč najavama, nije glasalo o povjerenju glavnom tajniku Siniši Krajaču.

“Ovo je farsa u kojoj ne želim sudjelovati”, poručio je Kustić, a objavila su 24 sata. Smatra da se gorući problemi, poput afere s izvlačenjem 30 milijuna eura iz Skijaškog saveza, ne rješavaju adekvatno, zbog čega je od predsjednika Zlatka Mateše zatražio sazivanje izvanredne skupštine HOO-a.

Kustić je kasnije potvrdio svoj odlazak za Sportske novosti kazavši kako je sve što se dogodilo posljednjih mjeseci i tjedana ozbiljan problem za sport koji zahtijeva konkretnije poteze i jasnu odgovornost, a ne zaključke kakvi su doneseni na današnjoj sjednici.

"To sam nakon sjednice rekao i Mateši, koji bi morao sazvati izvanrednu Skupštinu HOO-a", poručio je Kustić.

Ključan prijepor nastao je jer Mateša na dnevni red sjednice Vjeća nije stavio glasanje o povjerenju Krajaču, čije se ime veže uz nekoliko afera. Umjesto toga, Vijeće je zaključilo kako se s kadrovskim promjenama čeka ishod istraga USKOK-a, a eventualne smjene moguće su tek ako netko bude službeno osumnjičen.

Po završetku sjednice Vijeća HOO-a, zatvorene za javnost, priopćeno je da na temelju provedene detaljne analize financijskog poslovanja u dijelu sufinanciranja Hrvatskog skijaškog saveza, stručne službe za kontrolu Hrvatskog olimpijskog odbora izvršile su sveobuhvatan uvid u način trošenja i pravdanja sredstava osiguranih kroz Program javnih potreba u sportu na državnoj razini, a koja se realiziraju putem HOO-a. Provedeni nadzor nedvojbeno je utvrdio da su sva sredstva doznačena Hrvatskom skijaškom savezu korištena namjenski, u potpunosti u skladu s važećim pravilnicima i zakonskim okvirima Republike Hrvatske. Nepravilnosti u korištenju sredstava putem HOO-a nisu utvrđene.

Također, Predsjednik, glavni tajnik i članovi Vijeća HOO-a najoštrije osuđuju svaki oblik nepravilnosti i nezakonitog postupanja te izražavaju punu spremnost na preuzimanje odgovornosti u slučaju utvrđenih i dokazanih nezakonitih radnji. Istodobno naglašavaju kako je, u interesu stabilnosti i kontinuiteta sustava sporta, neprihvatljivo donositi ishitrene kadrovske odluke pod pritiskom nedokazanih sumnji ili prije pokretanja i okončanja relevantnih pravnih postupaka od strane nadležnih institucija, jer bi takvi potezi mogli ozbiljno ugroziti funkcioniranje sustava sporta u cjelini.