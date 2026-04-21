Sve ide po planu: Ovako izgleda novi kamp HNS-a koji mijenja hrvatski nogomet

Hrvatski nogometni savez objavio je nove fotografije kampa koji se gradi u Velika Gorica, a projekt sve jasnije poprima konačan izgled.

Godinu dana nakon početka radova, izgradnja je ušla u naprednu fazu i ono što je donedavno bila tek ideja sada postaje konkretna infrastruktura za budućnost hrvatskog nogometa. Radovi su službeno započeli u travnju prošle godine, čime je pokrenut jedan od ključnih projekata Saveza.

Iz HNS-a poručuju da sve ide prema planu te zahvaljuju svima uključenima u realizaciju. Završetak radova predviđen je za ljeto 2027. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Vatreni odabrali dom za vrijeme trajanja SP-a: Delegacija je obišla osam kampova