Dalić pojasnio kakav SP očekuje, što će biti bitno i u što Hrvatska polaže svoje adute

Izbornik Zlatko Dalić objavio je popis igrača za Svjetsko prvenstvo. Većih iznenađenja nema, tu su standardni reprezentativci, dok je najbolji strijelac domaćeg prvenstva Dinamov Dion Drena Beljo, ostao na pretpozivu. Svoju odluku objasnio je Dalić koji je priznao da je imao i veću dilemu.

Tjednima duga nagađanja danas su dobila svoju potvrdu. Zlatko Dalić ostao je dosljedan svojim stavovima - a to je da se popis koji je izborio Mundijal ne mijenja osim ako ozljede ne odrade svoje. Postignutih 38 golova Diona Drene Belje nisu uspjela omekšati pragmatična izbornika koji je ovako objasnio svoju odluku.

"Zaista je Beljo svojim igrama, svojim golovima zavrijedio da bude u krugu reprezentacije i on je zaista tu blizu, ali problem je jaka konkurencija. Dakle ništa drugo."

Dalić je otkrio je kako je imao tek jednu dvojbu koja mu je donijela glavobolju, a to je bio Luka Stojković.

"Jako mi je zanimljiva ta priča sa Stojkovićem. Zaista sam puno razmišljao o tome i igra zaista dobro i tu su bile najveće dileme. Moram biti iskren, pošten, tu su bile najveće dileme i sa stožerom smo o tome razgovarali. Dečko je u sjajnoj formi, fantastičnoj i mislim da je on na najboljem putu da je tu."

Dalić u pripreme, bar tjedan dana uoči njihova početka, ulazi s nikad manje briga. Modrić i Kovačić su spremni, zdravstveni karton je uredan. Jedini upitnik stoji kod imena Joška Gvardiola.

Paziti na Gvardiola

"Malo je to problem, nije ga bilo šest mjeseci, ali poznavajući njega, njegovu formu, njegov trening da će biti zaista u dobroj situaciji. Pokušat ćemo kroz dvije utakmice, Belgiju i Sloveniju, dat mu prigodu, pazit na njega i da on bude protiv Engleske u punoj formi, da bude u prvoj postavi."

U kojoj bi mu društvo mogao praviti Luka Vušković. Izbornik nije krio oduševljenje sezonom mladog stopera zbog kojeg se, priznaje, odlučio na promjenu formacije.

"Mi ćemo, naravno, pokušati da protiv jačih reprezentacija kao što je Engleska, pokušamo, treniramo, napravimo pripremu za tu utakmicu da igramo s trojicom igrača u fazi obrane. I gradit ćemo na njima puno stvari. Mislim da je ovo turnir koji treba biti dobar u fazi obrane i da tu polažemo sve naše adute i da tu pokušamo biti čvrsti, moćni, jaki i prema naprijed ćemo uvijek nešto napraviti."

I ako to bude tako, onda ćemo ostvariti prvi cilj, a to je...

"Proći grupu. Prvi cilj, osnovni cilj, proći grupu. Napraviti tu dobar rezultat. Ja sam optimist kao i uvijek. Imamo dobru reprezentaciju. Rekao sam da mi je dalo još više optimizma ovo što je bilo u Americi protiv Brazila i Kolumbije."

Nakon popisa, u životu Zlatka Dalića, popularno rečeno, sljedećih tjedan dana je ključno - samo da svi ostanu zdravi. Na Svjetskom prvenstvu Dalić bi mogao dobiti još jedno pojačanje - u stožer želi vratiti Ivicu Olića.