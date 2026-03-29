Stvarno? Otac Meghan Markle (81) otkrio koliko godina ima njegova nova djevojka

Otac Meghan Markle (44), Thomas Markle (81) u poznim je godinama ponovno pronašao ljubav – i to na Filipinima, gdje danas živi daleko od javnosti i obiteljskih napetosti koje ga prate godinama. Njegova nova partnerica je medicinska sestra Rio Canedo (46), koju je upoznao tijekom oporavka od operacije.

Markle je prošlog prosinca hitno hospitaliziran zbog krvnog ugruška, a situacija je bila toliko ozbiljna da je završila amputacijom lijeve noge ispod koljena. Upravo u bolnici upoznao je 46-godišnju Rio, koja se brinula o njemu i s kojom je ubrzo započeo vezu.

"Nisam ni sanjao da ću ponovno biti sretan. Godinama sam se osjećao zapostavljeno i tužno, ali sada ponovno uživam u životu", rekao je za Daily Mail.

U izjavama za medije Markle ističe kako je nakon godina osobnih i zdravstvenih problema napokon pronašao mir i osjećaj pripadnosti. Preseljenje na Filipine opisuje kao pokušaj bijega od stresa i života obilježenog obiteljskim sukobima, a susret s Canedo kao neočekivani životni preokret.

Prekid odnosa s kćeri

Njegov privatni život, međutim, i dalje je zasjenjen narušenim odnosom s kćeri, Meghan Markle, s kojom ne komunicira još od 2018. godine. Njihov sukob započeo je uoči njezina vjenčanja s princem Harryjem, nakon što je Markle sudjelovao u insceniranim paparazzi fotografijama, što je dovelo do potpunog prekida kontakta.

Iako je krajem 2025. došlo do naznaka mogućeg popravljanja odnosa – Meghan je, prema navodima njezina glasnogovornika, pokušala stupiti u kontakt s ocem tijekom njegove hospitalizacije i čak mu poslala pismo – konkretan pomak nije uslijedio.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'