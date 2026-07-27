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ZABRANA ULASKA I BORAVKA /

Turkinja protjerana iz Hrvatske: Policija objavila što je napravila na granici

Turkinja protjerana iz Hrvatske: Policija objavila što je napravila na granici
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Fotografija ne prikazuje osobe iz događaja
Foto: ilustracija: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Riječ je o krivotvorini koju je Turkinja pribavila od nepoznate osobe na području Turske

27.7.2026.
13:41
danas.hr
ilustracija: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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Državljanka Turske (40) protjerana je iz Hrvatske uz zabranu ulaska i boravka nakon što je počinila kazneno djelo kritvotvorenja isprave.

Kriminalističkim istraživanjem policajci iz Slavonskog Broda potvrdili su sumnju da je 40-godišnjakinja prošlog četvrtka u 19.45 sati, tijekom granične kontrole putnika u autobusu na izlazu iz Hrvatske, policiji na uvid dala krivotvorenu francusku dozvolu boravka.

Riječ je o krivotvorini koju je Turkinja pribavila od nepoznate osobe na području Turske. 

Kaznena prijava 

Policija protiv nje podnosi kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu zbog sumnje u počinjenje navedenog kaznenog djela.  

U provedenom upravnom postupku izdano joj je rješenje o protjerivanju i prisilnom udaljenju iz Republike Hrvatske i Europskoga gospodarskog prostora, uz zabranu ulaska i boravka na navedenom području u trajanju od godinu dana.

TurkinjaProtjerivanjeSlavonski Brod
komentara
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