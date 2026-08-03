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ZA EUROPSKU JESEN /

Hajduk i Rijeka doznali su protivnike u doigravanju za Konferencijsku ligu: Oba kluba imala sreće

Hajduk i Rijeka doznali su protivnike u doigravanju za Konferencijsku ligu: Oba kluba imala sreće
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Foto: ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Prve utakmice playoffa Konferencijske lige igrat će se 20. kolovoza dok su uzvrati na rasporedu tjedan dana kasnije

3.8.2026.
14:18
Sportski.net
ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Hajduk i Rijeka doznali su svoje protivnike u doigravanju za Konferencijsku ligu. Naravno, oba kluba moraju prvo proći svoje suparnike u trećem pretkolu.

Rijeka će u slučaju pobjede nad finskim Ilvesom igrati protiv pobjednika dvomeča Bohemians/Midtjylland. Rijeka je izbjegla Monaco i Brighton, ali protiv Midtjylanda sigurno neće biti favorit. Rijeka će drugu utakmicu igrati na Rujevici.

Ako Hajduk izbaci Žalgiris iz Vilniusa u posljednjem kvalifikacijskom kolu Konferencijske lige igrat će protiv pobjednika dvomeča Rakow/Hammarby. Hajduk je dobro prošao jer je izbjegao Ajax, prvu će utakmicu igrati na domaćem terenu. Rakow je poljski, a Hammarby švedski predstavnik.

Vjerojatno niti Hajduk, niti Rijeka neće biti favorit u svojim play-off dvomečima, ali dobro su prošli s obzirom na mogući ždrijeb i imat će što reći u borbi za europsku jesen.

Prve utakmice playoffa Konferencijske lige igrat će se 20. kolovoza dok su uzvrati na rasporedu tjedan dana kasnije. 

Hnk RijekaHajdukKonferencijska Liga
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