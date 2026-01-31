Ubojita izraelska vještina u hrvatskim vojarnama, pazite što radi instruktorica Ana...

Instruktori za temeljno vojno osposobljavanje završili su tečaj za samoobranu ''Krav Maga'' koji se u drugoj polovici siječnja održavao u vojarni ''Josip Jović'' u Udbini, a najboljom polaznicom tečaja proglašena je pripadnica Oružanih snaga, desetnica Ana Ostoja.

''Prvi put u mojoj trinaestogodišnoj karijeri instruktora Krav Mage u Oružanim snagama najbolji polaznik ovog tečaja je žena“, rekao je bojnik Miro Bogdan, certificirani instruktor spomenute borilačke vještine i voditelj tečaja.

Ovaj tečaj uspješno je završilo četrnaest instruktora. Stečeno znanje i vještine Krav Mage prenosit će ročnicima na temeljnom vojnom osposobljavanju, priopćilo je Ministarstvo obrane.

Krav Maga na temeljnom vojnom osposobljavanju

Bojnik Bogdan izrazio je zadovoljstvo motivacijom i profesionalnošću instruktora kao i pokazanim rezultatima.

''Nakon ovog tečaja iz područja samoobrane veselim se radu s budućim ročnicima na temeljnom vojnom osposobljavanju čiji početak očekujemo uskoro. Ovaj segment vojnog osposobljavanja vrlo je važan u izgradnji karaktera i samopouzdanja naših ročnika'', rekla je desetnica Ana Ostoja.

Ostoja je instruktorica u Bojni za temeljnu vojnu obuku koja već nekoliko godina radi na osposobljavanju ročnika.

Potporu provedbi ovog tečaja i ovoga je puta dala organizacija ''Krav Maga Hrvatska'' izdavanjem međunarodnih certifikata polaznicima koji su uspješnim završetkom tečaja stekli status provoditelja obuke samoobrane.

Što je Krav Maga?

Na službenim stranicama ove organizacije stoji kako je Krav Maga sustav samoobrane s jedinstvenim i logičnim pristupom. "Laka je za učenje i pamćenje, a izvodi se prirodno i instinktivno. Zbog širokog spektra tema koje obuhvaća - Krav Maga pruža alate za neutralizaciju svakodnevnih stresnih situacija - sve do rješenja mogućih konflikata. Neke od važnijih značajki Krav Mage jesu jedinstvena pedagogija, metodologija i način treninga", navode.

Krav Maga je sustav koji se razvio pod pod realnim životnim uvjetima. Metodu je razvio Imi Lichtenfeld, 1930-ih godina, kada su se u Europi počele javljati fašističke i antisemitske grupe, koje su imale za cilj protjerivanje lokalne židovske zajednice. Spletom okolnosti Imi preuzima ulogu sprečavanja napada u lokalnim četvrtima Bratislave.

Imi je bio iskusni sportaš, s vještinama u hrvanju, gimnastici, boksu i ost., a svoje je znanje prilagodio tadašnjim situacijama kako bi zajednicu podučio samozaštiti. Nakon II. svjetskog rata i služenja u vojsci, Imi nastavlja razvijati samoobranu u Izraelu, podučavajući u vojnom sektoru. Time se nastavlja formirati Krav Maga sustav, koji kasnije postaje prilagođen civilima te nastavlja sa širenjem u ostalim zemljama svijeta.

