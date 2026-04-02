Predsjednik UEFA-e poslao upozorenje Talijanima

Izgleda da nema kraja mukama za talijanski nogomet. Nakon što je Italija, poslije jedanaesteraca protiv Bosne i Hercegovine, ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo, sada bi mogla ostati i bez EURO-a 2032.

Naime, kako javlja Gazzetta dello Sport, predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin zaprijetio je oduzimanjem domaćinstva ako se Talijani "ne uozbilje".

"Ljuti me i rastužuje što postoje ljudi koji ‘u zasjedi’ čekaju da nešto pođe po zlu pa da se pojave i počnu kritizirati. Oni ne podržavaju Italiju, već sami sebe. Recite mi koji talijanski igrač nije bio pozvan, a trebao je biti? To je nogomet i, čak i s najboljim igračima na terenu, svatko može izgubiti utakmicu”, rekao je Čeferin pa nastavio:

"Gabriele Gravina (predsjednik talijanskog nogometnog saveza, op. a.) je moj prvi potpredsjednik i vrlo mi je važan. No najveći gubitak bio bi za FIGC (talijanski nogometni savez) kada bi on otišao. Neće biti lako pronaći gospodina koji toliko voli nogomet i Italiju. Ali nisam toliko naivan da mislim kako će to zanimati egocentrične ljude koji su jedva čekali da nešto pođe po zlu. Njima nije stalo”, komentirao je Slovenac pa nastavio:

"Italija je jedna od najvećih nogometnih zemalja i vratit će se u vrh. Najveći problem talijanskog nogometa je odnos između nogometne politike i ‘obične’ politike. Kada bi se svi uskladili, brzo biste ponovno postali prvaci Europe i svijeta. A ako ljudi koji su uvijek negativni nastave ovako, stvari u nogometu ići će jako loše...”

"EURO 2032 je planiran i održat će se. Nadam se da će infrastruktura biti spremna, jer se u suprotnom turnir neće igrati u Italiji”, upozorio je Čeferin.

