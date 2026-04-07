Sandra Bagarić objavila fotografije s rođendanske proslave, jedan detalj svi komentiraju

Operna diva i glumica Sandra Bagarić imala je ove nedjelje dvostruki razlog za slavlje. Na sam dan Uskrsa, petog travnja, proslavila je i svoj 52. rođendan, a vesele trenutke podijelila je dan kasnije sa svojim pratiteljima na Instagramu, otkrivši pritom jedan simpatičan i duhovit detalj koji je nasmijao mnoge.

U seriji objavljenih fotografija, omiljena sopranistica pozira s osmijehom okružena raskošnim buketima cvijeća i s čak tri slavljeničke torte. "Sretan Uskrs svima, a meni sretan 52. rođendan", napisala je u opisu i zahvalila na, kako kaže, "pre, pre slasnim tortama".

Dvostruko slavlje uz duhoviti detalj

Ipak, najviše pažnje privukao je detalj na jednoj od torti - velikoj Pavlovoj sa svježim jagodama. Umjesto broja 52, na njoj su stajale zlatne svjećice s brojem 25. Njezini pratitelji, upoznati s njezinom osobnošću, u komentarima su pozdravili ovaj simpatičan potez, ističući kako joj takva zaigranost savršeno pristaje.

Karijera ispunjena uspjesima i ljubav publike

Osim po vedrom duhu, Sandra Bagarić poznata je i po impresivnoj karijeri koja traje već više od tri desetljeća. Prvakinja zagrebačkog kazališta Komedija i jedna od najprepoznatljivijih lica operete i mjuzikla u Hrvatskoj, krajem 2024. godine obilježila je 30 godina umjetničkog rada velikim koncertom "Moj svijet", uz pratnju supruga, pijanista i skladatelja Darka Domitrovića.

Njezina popularnost i bliskost s publikom jasno se vide i u reakcijama na rođendansku objavu. U kratkom roku pristigle su stotine komentara u kojima su joj obožavatelji uputili najljepše želje. "Sretan, najsretniji na svijetu, predivna moja", "Sretan Uskrs i rođendan", samo su neke od poruka.

POGLEDAJTE VIDEO: Petar iz 'Gospodina Savršenog' stao je pred naše kamere: 'Volim prvi klik i mogu se brzo zaljubiti'