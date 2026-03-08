Preko 700 Hrvata evakuirano s Bliskog istoka: 'Što reći, sigurno nije bilo nimalo lako'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SLETIO ZADNJI AVION /

Uspješno je završila akcija povratka hrvatskih državljana s Bliskog istoka. U zemlju je u nekoliko dana vraćeno više od 700 građana.

U Zagreb je sinoć iz Rijada sletio zrakoplov Croatia Airlinesa sa 123 naših građana koji su boravili u Katru, Kuvajtu, Bahreinu i Saudijskoj Arabiji.

Na Bliskom istoku sada su ostali samo oni hrvatski državljani koji ondje stalno žive i rade, dok su svi koji su se zatekli u regiji i zatražili povratak - uspješno vraćeni kući. Cijelu akciju koordinirala je Vlada preko Ministarstva vanjskih poslova i Ministarstva prometa, a organizirana su dva leta Croatia Airlinesa i tri čarter leta.

"Što reći, sigurno nije bilo nimalo lako", rekao je Mario koji je bio na putovanju u Dubaiju. Više pogledajte u prilogu.