Svjetska i europska prvakinja Jana sutra odlazi u vojsku: 'Trebalo mi je to'

Došao je i taj dan. Počinje služenje obveznog vojnog roka. U tri vojarne u ponedjeljak ulazi 800 ročnika. Trajat će dva mjeseca, a RTL Danas u Dosjeu donosi kako se pripremaju ročnici koji ulaze u neki novi svijet.

Josip Rebrović sutra odlazi u vojsku. Potpuno je spreman za stegu, rad i disciplinu. Na dva mjeseca. Kaže nam da mu buđenje u 6.00 sati nije problem te da se nada da mu je kondicija dobra. "Mogu trčati, spreman sam", govori nam Josip.

Od njegove obitelji nije se znalo tko je ponosniji, jer Josip ne mora u vojsku, prijavio se dragovoljno. "To je dobro za sve, koristi svima, nikome još nije odmoglo", govori njegova mjaka Tona, dok baka Elena poručuje: "Da shvati što znači život, danas-sutra da sam bude i da mi se sretno vrati doma".

Razgovarali smo sa svjetskom i europskom juniorskom prvakinjom

Josip nije jedini. U tri vojarne - u Požegi, Slunju i Kninu sutra ulazi 800 ročnika. Od toga, 446 su dragovoljci poput Josipa. Njih 354 je pozvano. A deset ih je uložilo priziv savjesti. U vojarne dragovoljno ulaze i 82 žene. Među njima i svjetska i europska juniorska prvakinja u sedmoboju - 19-godišnja Jana Koščak, koja odluku nije donijela preko noći.

"Jednostavno, trebalo mi je jedno iskustvo koje će me definirati i van atletske staze i mislim da je vojska bila dobar odabir za tako nešto", smatra Jana. Kao vrhunska sportašica naviknula je na disciplinu, rano buđenje i tjelovježbu, pa misli da joj vojska od sutra neće biti problem.

"Dobili smo zapravo upute što sve trebamo uzeti, vojnu iskaznicu, osobnu i to sve, a uz to naravno pribor za higijenu - neke osnovne stvari i pribor za čišćenje čizmi, vojničkih, to je nešto što bih voljela spomenuti. Očekivanja, ne znam, nadam se da će mi biti jedno dobro iskustvo i da ću možda biti vojnikinja jednog dana", dodaje naša sugovornica.

Među dobrovoljcima i europska seniorska prvakinja u taekwondou

Svim ročnicima dan na obuci počinjat će jednako. U 6 je buđenje, higijena, tjelovježba, pa doručak. U 8.15 uz himnu ide pozdrav zastavi. U 8.30 prijepodnevna obuka. U 13.15 ručak i vrijeme za odmor. U 15 još jedna obuka. U 18 se spušta zastava, večera i slobodno vrijeme. U 22 se gase svjetla.

"Cilj ovog temeljnog vojnog osposobljavanja nije slati vojnike na nikakav front i nikakav rat, to moramo izbaciti iz zajedničke rečenice za temeljnim vojnim osposobljavanjem", poručuje ministar obrane Ivan Anušić.

Među dobrovoljcima je i Nika Karabatić, europska seniorska prvakinja u taekwondou. Ona u vojarnu ulazi u kolovozu. "Mislim da mi može jako pomoći u nastavku moje sportske karijere i isto tako htjela sam neki novi izazov i jednostavno samo steći vrijedno životno iskustvo", ističe Nika, inače studetica PMF-a i biologije. Navikla je na disciplinu. U vojsci je spremna na sve, a najviše će joj, kaže, nedostajati treninzi.

"Moja obuka će trajati dva tjedna pošto sam sportašica, ali iskreno neću nositi previše stvari, to će biti neka sportska odjeća, patike, za odradit neki trening uz sve što me čeka tamo i možda ponijeti neku knjigu za ubiti vrijeme, slobodno koje ću imati, ako ću ga imat" kaže nam Nika kroz smijeh.

'Ja bih sve poslao u vojsku'

Iako ide na samo dva mjeseca, Josipu s početka priče prijatelji su organizirali oproštajnu zabavu. "Ovo je nekakav način zahvale njemu za sve ovo što je učinio za nas i što je dalje spreman biti tu za prijatelje, za obitelj i domovinu", kaže njegova prijateljica Ivana.

Josipa smo pitali kako je uopće donio odluku prijaviti se u Hrvatsku vojsku, na što je nam je kazao: "Zato što sam vidio da što sam stariji sam sve blesaviji, ne obavljam sve svoje obaveze kako bih trebao, pa da malo dođem u redu".

Pitali smo ga i misli li da je mladima danas potrebno stege i discipline, a Josip nam je kazao: "Treba obavezno, ja bih sve poslao u vojsku". Država ih i šalje. Jer od sutra i službeno počinje temeljno vojno osposobljavanje.