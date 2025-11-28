Novi detalji tragedije šokirali sve: Sadisti natjerali Srpkinju (13) da ubije mlađu sestru

Njemački istražitelji uhitili su u lipnju Nijemca iranskog porijekla i otkrili vezu s ubojstvom iz listopada 2024. Naime, u Leipzigu se dogodilo ubojstvo sedmogodišnje djevojčice, koje je navodno počinila njezina 13-godišnja sestra.

Čini da su istražitelji došli do jasnog motiva iza ovog stravičnog čina. Prilikom analize internetskih razgovora 13-godišnjakinje, pronađeni su tragovi koji upućuju na to da je član sadističke skupine "764", Nijemac iranskog podrijetla Shahriarom J. (20) mogao bi stajati iza ubojstva sedmogodišnje sestre.

Prema tvrdnjama, cijelo ubojstvo su iscenirali pedokriminalni sadisti iz grupe "764". Odgovarajući zapisi razgovora navodno su pronađeni na mobitelu djevojčice, izvještava Spiegel, a piše Fenix Magazin.

Ovo nije prvi slučaj prijetnje

"Znamo gdje ti živi obitelj i poznajemo sve tvoje članove obitelji. Ako ne učiniš što kažemo, sve ćemo vas pobiti", citira Spiegel prijetnju iz razgovora kojom je trinaestogodišnjakinja navodno bila prisiljena da ubije svoju mlađu sestru.

Državno odvjetništvo u Leipzigu nije željelo komentirati navode Spiegela, niti tijek aktualne istrage.

Prema saznanjima FBI-ja, "White Tiger" i grupe "764" su navodno širom svijeta pokušavali navesti labilne tinejdžere na masovne napade ili samoubojstva.

Stravičan zločin iz 2024.

Podsjetimo, u kasnim večernjim satima 25. listopada 2024. godine dijete je nazvalo policiju i reklo da se kod kuće dogodilo "nešto strašno". Nekoliko minuta kasnije, policajce je u prizemnom stanu dočekao jeziv prizor.

Na podu je bez svijesti ležala djevojčica koja je obilno krvarila zbog brojnih ubodnih rana. Unatoč hitnoj reanimaciji, liječnici nisu uspjeli spasiti sedmogodišnjakinju.

13-godišnjakinja je tada, kroz suze, priznala policiji da je ona ta koja je izbola svoju sestru. Roditelji, koji su inače porijeklom iz Srbije, u tom trenutku nisu bili kod kuće.

