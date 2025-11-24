Stravična ritualna ubojstva i crna magija: 'Ovdje vješamo ljudske dijelove, ovdje koljemo'

Mnoge obitelji u Sijera Leoneu traumatizirane su ubojstvima očito povezanim s navodnim magijskim ritualima, a BBC istražuje one koji stoje iza trgovine dijelovima ljudskog tijela.

Majka 11-godišnjeg dječaka ubijenog prije četiri godine kao dio zločina za koje se sumnja da je uključivalo crnu magiju, shrvana je što nitko još nije priveden pravdi za njegovu smrt.

"U velikoj sam boli i danas. Ubili su mi dijete i sada je samo tišina", rekla je Sallay Kalokoh za BBC Africa Eye, objašnjavajući kako je njezin sin Papayo pronađen s odstranjenim dijelovima tijela, uključujući vitalne organe, oči i jednu ruku.

Izašao je prodavati ribu na tržnici i nikada se nije vratio. Njegova obitelj tražila ga je dva tjedna i konačno pronašla njegovo unakaženo tijelo na dnu bunara.

"Uvijek govorimo svojoj djeci da budu oprezni. Ako prodajete, nemojte ići u kut ili primati darove od stranaca. To se često događa u ovoj zemlji", rekla je gđa Kalokoh.

Ovo ubojstvo u gradu Makeniju, u središnjem Sijera Leoneu, proganja mmoge jer se često čuju o izvještajima o ubojstvima povezanim s crnom magijom, poznatom i kao juju, koja vlasti nikada ne istraže niti ih pravilno istraže.

U Papayovom slučaju, policija nije čak ni potvrdila da se radilo o "ritualnom ubojstvu" - kada je osoba ubijena kako bi dijelovi njezina tijela mogli biti korišteni u takozvanim magičnim ritualima od strane ilegalnih praktičara jujua.

Obećavaju stvari poput prosperiteta i moći klijentima koji plaćaju velike svote u lažnom uvjerenju da dijelovi ljudskog tijela mogu učiniti takve čarolije jačima.

No, s obzirom na to da vlasti imaju ozbiljno manjak resursa - postoji samo jedan patolog u zemlji koja ima 8,9 milijuna stanovnika - često je nemoguće prikupiti dokaze potrebne za pronalaženje krivaca.

Većina slučajeva ostane neriješena

Vjerovanje u vještičarstvo također je toliko duboko ukorijenjeno u Sijera Leoneu, čak i među mnogim policajcima, da često postoji strah od daljnjeg vođenja slučajeva - i većina ostaje neriješena.

Ali ekipa BBC-ja željela je saznati više o ovoj podzemnoj trgovini dijelovima ljudskog tijela koja za sobom ostavlja tragediju.

Uspjeli su pronaći dvije osobe koje su tvrdile da su juju gurui i ponudile su im dijelove tijela za ritualne svrhe.

Obje su rekle da su dio mnogo većih mreža - a jedna se hvalila da ima moćne klijente diljem zapadne Afrike. BBC nije uspio provjeriti te tvrdnje.

Jedan član BBC-ovog tima maskirao se, koristeći ime Osman, kako bi se predstavio kao političar koji želi postići moć kroz ljudske žrtve.

Prvo smo otputovali u udaljeno područje okruga Kambia, na sjeveru zemlje blizu gvinejske granice, kako bi se susreli s čovjekom koji prakticira juju u njegovom tajnom svetištu - području u gustoj grmlju gdje se konzultirao sa svojim klijentima.

Nazvavši se Kanu, nosio je ceremonijalnu crvenu masku koja mu je prekrivala cijelo lice kako bi sakrio identitet i hvalio se svojim političkim vezama.

"Radio sam s nekim velikim, velikim političarima u Gvineji, Senegalu i Nigeriji. Imamo svoj tim. Ponekad tijekom izbora, noću, ovo mjesto je puno ljudi", tvrdio je.

Izborno razdoblje neki smatraju posebno opasnim vremenom kada su roditelji upozoreni da posebno paze na svoju djecu zbog povećanog rizika od otmica.

Prilikom drugog posjeta, Kanu je postao samouvjereniji i pokazao je Osmanu ono što je rekao da je dokaz njegovog zanata - ljudsku lubanju.

"Vidite ovo? Ovo pripada nekome. Osušio sam im je. To je ženska lubanja. Očekujem da će ta osoba ovo danas ili sutra pokupiti."

Cijena žene je 3000 eura

Također je pokazao na jamu iza svog svetišta: "Ovdje vješamo ljudske dijelove. Ovdje koljemo, a krv ide tamo dolje... Čak i veliki poglavari, kada žele moć, dolaze ovamo. Dajem im što žele."

Kada je Osman precizirao da želi udove od žene koji će se koristiti u ritualu, Kanu je prešao na stvar: "Cijena žene je 70 milijuna leona [2500 funti; 3000 dolara; 2600 eura]."

Želeći nikoga ne dovesti u opasnost, nisu se više susreli s Kanuom. Možda je bio prevaran, ali predali su dokaze lokalnoj policiji radi daljnje istrage.

Takvi juju muškarci ponekad sebe nazivaju travarima, naziv koji se daje iscjeliteljima koji koriste tradicionalnu medicinu često napravljenu od lokalnih biljaka za liječenje uobičajenih bolesti.

Podaci Svjetske zdravstvene organizacije pokazuju da je Sijera Leone - koja je pretrpjela brutalni građanski rat 1990-ih i bila u središtu epidemije ebole prije deset godina - imala oko 1000 registriranih liječnika u 2022. godini, u usporedbi s prijavljenim procjenama od 45 000 tradicionalnih iscjelitelja.

Većina ljudi u zapadnoafričkoj naciji oslanja se na ove iscjelitelje, koji također pomažu s problemima mentalnog zdravlja i liječe svoje pacijente u svetištima gdje postoji element misticizma i spiritualizma kulturno povezan s njihovim zanatom i lijekovima koje prodaju.

Sheku Tarawallie, predsjednik Vijeća tradicionalnih iscjelitelja Sijera Leonea, uporan je u tome da "đavolski" juju muškarci poput Kanua daju iscjeliteljima loš glas.

„Jako se trudimo očistiti svoju sliku. Obična osoba ne razumije, pa nas sve klasificiraju kao loše travare. Jedna trula riba može uništiti cijelu hrpu ribe... Mi smo iscjelitelji, nismo ubojice“, rekao je za BBC Africa Eye.

Gospodin Tarawallie zapravo pokušava surađivati ​​s vladom i drugom nevladinom organizacijom kako bi otvorio kliniku tradicionalne medicine za liječenje pacijenata.

Vjerovao je da su iza ritualnih ubojstava često stajali oni koji su žudjeli za moći i novcem.

„Kada netko želi postati vođa... oni uklanjaju dijelove ljudskog bića. Tog koriste kao žrtvu. Spaljuju ljude, koriste njihov pepeo za moć. Koriste njihovo ulje za moć.“

Broj ritualnih ubojstava u Sijera Leoneu, gdje se većina ljudi identificira kao muslimani ili kršćani, nije poznat.

„U većini afričkih zemalja ritualna ubojstva nisu službeno zabilježena kao zasebna ili podkategorija ubojstava“, rekao je za BBC Emmanuel Sarpong Owusu, istraživač na britanskom Sveučilištu Aberystwyth.

„Neki su pogrešno klasificirani ili pogrešno prijavljeni kao nesreće, smrti uzrokovane napadima divljih životinja, samoubojstva, prirodne smrti... Većina počinitelja - moguće 90% - nije uhvaćena.“

'Nema ljudskih dijelova s ​​kojima ne radimo'

Kada su pronašli još jednog osumnjičenog dobavljača dijelova tijela, nalazio se u predgrađu glavnog grada Freetowna, zvanom Waterloo, koje je poznato po zlouporabi droga i drugim kriminalnim djelima.

„Nisam sam, imam do 250 travara koji rade pod mojom zastavom“, rekao je čovjek koji se predstavljao kao Idara Osmanu, koji je ponovno bio maskiran i nosio tajnu kameru.

„Nema ljudskih dijelova s ​​kojima ne radimo. Nakon što zatražimo određeni dio tijela, oni ga donesu. Dijelimo posao“, rekao je Idara.

Nastavio je objašnjavati kako su neki od njegovih suradnika bili dobri u hvatanju ljudi - i prilikom Osmanovog drugog posjeta pustio je glasovnu poruku jednog od njih koji je tvrdio da su spremni početi izlaziti svake noći u potrazi za žrtvom.

Osman mu je rekao da još ne nastavlja, ali kada je kasnije primio poziv od Idare koji je tvrdio da je njegov tim identificirao žrtvu, kontaktirali smo policijskog povjerenika Ibrahima Samu.

Odlučio je organizirati raciju - ali je rekao da njegovi policajci to neće učiniti bez sudjelovanja g. Tarawallieja, koji često pomaže policiji u takvim operacijama.

"Kada dobijemo obavijest da postoji određeni opasni vrač koji upravlja svetištem, surađivat ćemo s tradicionalnim iscjeliteljima", rekao je policajac u raciji, pomoćnik nadzornika Aliu Jallo.

Nastavio je izražavati praznovjerje koje neki policajci imaju o suočavanju s odmetnutim travarima: "Neću ići i provocirati situacije. Znam da imaju vlastite moći koje su izvan mog znanja."

Nakon što je Idara uhvaćen - pronađen kako se skriva na krovu steže nož - g. Tarawallie počeo je pretraživati ​​imanje u potrazi za dokazima, rekavši da postoje ljudske kosti, ljudska kosa i hrpe nečega što je izgledalo kao zemlja s groblja.

Nestanak sveučilišnog profesora

To je bilo dovoljno policiji da uhiti Idaru i još dvojicu muškaraca, koji su u lipnju optuženi za bavljenje čarobnjaštvom, kao i za posjedovanje tradicionalnog oružja koje se koristi u ritualnim ubojstvima. Izjasnili su se da nisu krivi za optužbe i od tada im je odobrena jamčevina, do daljnje istrage.

Budući da od policije u Kambiji ekipa BBC-ija nikad nije dobila odgovor o Kanuu, pokušali su ga osobno nazvati kako bih ga izravno osporili u vezi s optužbama, ali bio je nedostupan.

Postoje slučajevi kada se čini da čak i slučajevi visokog profila odugovlače. Prije dvije godine, sveučilišni predavač nestao je u Freetownu, a njegovo tijelo kasnije je pronađeno zakopano u onome što policija kaže da je svetište travara u Waterloou.

Slučaj je u kolovozu 2023. sudac uputio Visokom sudu na suđenje, ali dva izvora rekla su BBC-u da do sada nije pokrenut postupak i da su oni koje je policija pritvorila pušteni uz jamčevinu.

Strah i beznađe

Strašnu priču ima i obitelj novinara koji je sudjelovao u ovoj istrazi. U svibnju ove godine, njegova 28-godišnja rođakinja Fatmata Conteh ubijena je u Makeniju. Tijelo frizerke i majke dvoje djece odbačeno je uz cestu, a nedostajalo joj je nekoliko prednjih zuba, što je zajednicu navelo na sumnju da se radi o ritualnom ubojstvu.

Obitelj je platila obdukciju, ali ona je bila neuvjerljiva, a uhićenja još uvijek nema. Kao i u slučaju Papayove majke, nedostatak pravde i osjećaj napuštenosti od policije potiču strah u siromašnim zajednicama diljem zemlje.

