Braća optužena za ubojstvo sestre tvrde da je samo otac odgovoran: 'Osramotila je obitelj'

Dva brata optužena za utapanje sestre u močvari u "ubojstvu iz časti" tvrde da je odgovoran samo njihov odbjegli otac.

Tijelo Ryan Al Najjar (18) pronađeno je u jezeru u nizozemskom gradu Lelystadu prošlog svibnja. Usta su joj bila začepljena ljepljivom trakom. I ruke i noge su joj bile vezane, piše Metro.co.uk.

Ubijena je nakon što je objavila video na TikToku bez marame i sa šminkom. Na sudu se čulo kako je time osramotila svoju tradicionalnu obitelj. Braći Mohamedu (23) i Muhanadu Al Najjaru (25) sada se sudi za njezino ubojstvo, se njezinom ocu, Khaledu Al Najjaru, sudi u odsutnosti. On je, naime, pobjegao u Siriju.

Khaledov DNK pronađen je ispod Ryaninih noktiju, ali tužitelji kažu da ne mogu utvrditi je li iza ubojstva stajao otac, jedan od njezine braće ili obojica. Mohamed i Muhanad uhićeni su ubrzo nakon što je pronađeno njezino tijelo. Poriču da su ubili svoju sestru i kažu da je njihov otac djelovao sam.

Nitko se nije usudio suprostaviti mu se

Odvjetnici braće rekli su sudu u ponedjeljak da nisu bili uključeni u smrt svoje sestre i da nisu mogli znati za očeve planove. Johan Mühren, koji zastupa Muhanada, rekao je da je otac "bio teror za svoju obitelj, ali nitko se nije usudio suprotstaviti mu se.“

"On je mrzovoljan, ljut i autoritaran čovjek koji nije tolerirao nikakvo neslaganje. Svatko tko je to učinio suočio se sa zlostavljanjem i prijetnjama smrću", rekao je odvjetnik i dodao da je "nevjerojatno nepravedno i nepošteno" što se braća suočavaju s dugim zatvorskim kaznama, a "glavni počinitelj je još uvijek na slobodi u Siriji".

Mühren tvrdi da Muhanad "nikada ne bi završio na optuženičkoj klupi bez uloge koju je odigrao njegov otac". Khaled je navodno poslao dva e-maila nizozemskim novinama De Telegraaf, priznajući njezino ubojstvo i rekavši da njegovi sinovi nisu bili uključeni.

Angažirao sinove da mu pomognu

No tužitelji osporavaju tu verziju događaja. Tvrde da je on angažirao svoje sinove da pokupe Ryan, odvezu je na udaljeno mjesto i bace njezino tijelo u vodu. Međutim, Mühren je rekao da braća nisu pokazala nikakvu namjeru da ozlijede svoju sestru i da Muhanad nije pratio oca i Ryan do mjesta gdje je ubijena.

Sud je također čuo da nema dokaza da je sudjelovao u njezinom gušenju, davljenju ili utapanju. Khaled je navodno više puta izdavao brutalne naredbe - govoreći im da pronađu duboko jezero, ostave Ryan i kako bi je pojele ribe. No, Mühren je rekao da su braća ignorirala upute i nisu pokušala izvršiti plan.

Nizozemsko javno tužiteljstvo formalno je označilo ubojstvo tinejdžerice kao nasilje iz časti, navodeći da je Khaled naredio da se ona ubije jer je osramotila obitelj ponašajući se previše zapadnjački. Tužitelji su otkrili da je to ponašanje navodno uključivalo druženje s dječacima, odbijanje nošenja marame i korištenje društvenih mreža. Navodno je sve kulminiralo videom uživo na TikToku u kojem je bila bez marame i sa šminkom. Tužitelji su rekli da poruke u chatu ukazuju na to da je video osramotio Ryanovu obitelj jer se nije uklapao u njihove tradicionalne stavove.

Pronašao je prolaznik

Tinejdžerica je nestala 22. svibnja 2024., a njezino tijelo je 28. svibnja pronašao prolaznik u Lelystadu, 40 kilometara sjeveroistočno od Amsterdama. Tužitelji tvrde da je Khaled naredio svojim sinovima da pokupe Ryan, odvezu je na izoliranu lokaciju i tamo se nađu s njim. Ryan je ubijena ubrzo nakon ponoći, a tužitelji tvrde da su Mohamed i Muhanad znali da će ona umrijeti. No, Mühren kaže da je Muhanad pokupio svoju sestru u Rotterdamu kako bi je odveo kući. Rekao joj je da se ispriča ocu. Tada će sve biti u redu.

Forenzička istraga potvrdila je da su sva trojica osumnjičenika bila prisutna na mjestu događaja, iako nije jasno tko je izvršio konkretna djela. Tužiteljstvo za braću traži 20-godišnju kaznu zatvora, a za Khaleda 25 godina. Odvjetnik Ersen Albayrak inzistirao je na sudu da nije bilo unaprijed smišljenog plana oca da ubije svoju kćer.

Umjesto toga, rekao je da je djelovao impulzivno, dodajući: "Bio je miran kad ju je vidio, ali je izgubio prisebnost zbog stvari koje je Ryan rekla". Sud će donijeti presudu 5. siječnja. Nizozemski mediji izvijestili su da Khaled živi na sjeveru Sirije i da se ponovno oženio nakon ubojstva.

