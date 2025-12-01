Sve je bilo puno krvi: Sin otišao do roditelja i zatekao ih mrtve

Talijanska policija pokušava riješiti misterij nasilne smrti trgovca antikvitetima Franca Giorgija (74) i njegove 68-godišnje supruge Gianne Di Nardo čija je tijela u njihovoj kući u Firenci pronašao sin.

Njihov je dom bio prepun tragova krvi, što ukazuje na nasilnu borbu. Policija sumnja da su izbodeni nekom vrstom oštrice ili nožem, no još uvijek nisu sigurni što se stvarno dogodilo i kako je skončao talijanski par.

Dok traje istraga sve su hipoteze otvorene, od toga da je riječ o slučaju ubojstva i samoubojstva do dvostrukog ubojstva u koje je upletena treća osoba, piše talijanski RAI.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Istraga u više smjerova

Hitne službe je u nedjelju oko 14 sati alarmirao njihov sin koji je u kući zatekao mrtve roditelje. Hitna pomoć je prva stigla, ali bilo je prekasno. Franco i Gianne već su bili mrtvi.

Njihova je ulica gusto naseljena pa nije jasno kako nitko nije primijetio napadače. U slučaju drugog scenarija, nije jasno ni kako nitko nije čuo vrisak i bračnu svađu koja je mogla eskalirati. Policija je krenula ispitivati članove obitelji i poznanike kako bi složila dijelove mozaika užasnog zločina. Prvi je na redu bio njihov sin.

Ubijeni Franco Giorni je poznati trgovac antikvitetima koji ima svoju galeriju u ulici Via dei Serragli u povijesnom središtu Oltrarna.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi detalji o ubojstvo u Velikoj Gorici: Osumnjičena žena od prije poznata policiji