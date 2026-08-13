Evo kada i gdje gledati uzvrat Hajduka i Žalgirisa: 'Bili' brane osjetnu prednost

Hajduk večeras od 21 sat igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv litavskog Žalgirisa iz Vilniusa.

'Bili' imaju prednost od 5:2 iz prve utakmice, a uzvrat ćete, kao i prethodna dva ispita Hajduka, moći pratiti samo na kanalu HDTV-a, odnosno službene klupske televizije.

Ako Hajduku uspije obraniti tri pogotka prednosti, igrat će protiv boljeg iz dvoboja između švedskog Hammarbyja i poljskog Rakowa, koji je u prvoj utakmici u Poljskoj završio 0:0.