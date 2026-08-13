Evo kada i gdje gledati uzvrat Hajduka i Žalgirisa: 'Bili' brane osjetnu prednost

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Rijeka večeras brani prednost u Finskoj: Evo gdje gledati utakmicu
Bilima je Žalgiris pretposljednja prepreka za prvu europsku skupinu nakon 16 godina
Hajduk večeras od 21 sat igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv litavskog Žalgirisa iz Vilniusa.
'Bili' imaju prednost od 5:2 iz prve utakmice, a uzvrat ćete, kao i prethodna dva ispita Hajduka, moći pratiti samo na kanalu HDTV-a, odnosno službene klupske televizije.
Ako Hajduku uspije obraniti tri pogotka prednosti, igrat će protiv boljeg iz dvoboja između švedskog Hammarbyja i poljskog Rakowa, koji je u prvoj utakmici u Poljskoj završio 0:0.