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KONFERENCIJSKA LIGA /

Evo kada i gdje gledati uzvrat Hajduka i Žalgirisa: 'Bili' brane osjetnu prednost

Evo kada i gdje gledati uzvrat Hajduka i Žalgirisa: 'Bili' brane osjetnu prednost
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Foto: ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Bilima je Žalgiris pretposljednja prepreka za prvu europsku skupinu nakon 16 godina

13.8.2026.
8:50
Sportski.net
ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Hajduk večeras od 21 sat igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Konferencijske lige protiv litavskog Žalgirisa iz Vilniusa.

'Bili' imaju prednost od 5:2 iz prve utakmice, a uzvrat ćete, kao i prethodna dva ispita Hajduka, moći pratiti samo na kanalu HDTV-a, odnosno službene klupske televizije.

Ako Hajduku uspije obraniti tri pogotka prednosti, igrat će protiv boljeg iz dvoboja između švedskog Hammarbyja i poljskog Rakowa, koji je u prvoj utakmici u Poljskoj završio 0:0.

HajdukžalgirisKonferencijska Liga
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