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'NISAM IZNENAĐENA' /

Brad Pitt otkrio da je ponovno počeo piti, a sada se oglasila i Angelina Jolie

Brad Pitt otkrio da je ponovno počeo piti, a sada se oglasila i Angelina Jolie
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Foto: Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia

Izvor blizak oskarovki tvrdi da je vijest nije iznenadila, no obožavatelji su masovno stali u obranu slavnog glumca

13.8.2026.
8:37
Hot.hr
Image Press Agency, Image Press Agency/Alamy/Profimedia
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Nakon sedam godina trijeznosti, glumac Brad Pitt (62) šokirao je javnost kada otkrio da je ponovno počeo konzumirati alkohol. Pitt je naglasio da sada pije "na suzdržaniji način", no vijest je svejedno odjeknula Hollywoodom. Ubrzo nakon toga, u javnost je dospjela i navodna reakcija njegove bivše supruge, Angeline Jolie.

'Nimalo iznenađena'

Izvor blizak glumici za kolumnu Roba Shutera (53) Naughty But Nice, tvrdi da 51-godišnju oskarovku vijest navodno nije iznenadila. "Angelina nije iznenađena. Pokušavala je upozoriti ljude. Znala je da je ovo uvijek bila mogućnost", tvrdi izvor.

Prema istom izvoru, Jolie je dugo smatrala da sama apstinencija ne znači nužno i nestanak problema koji su stajali u pozadini Pittova odnosa prema alkoholu. "Ona ne vjeruje da se Brad iz temelja promijenio. Smatra da je Brad jednostavno Brad i da to ne mogu promijeniti ni trijeznost ni pokušaji stvaranja neke nove slike o sebi", dodao je izvor.

Riječ je, valja naglasiti, o tvrdnjama anonimnog izvora koje Jolie nije javno potvrdila. Pitt je, podsjetimo, prestao piti nakon njihova dramatičnog razlaza 2016. godine.

Brad Pitt otkrio da je ponovno počeo piti, a sada se oglasila i Angelina Jolie
Foto: ALBERTO PIZZOLI/AFP/Profimedia

'To se nje više ne tiče'

Iako je objavljena Angelinina navodna perspektiva, komentari na društvenim mrežama otkrivaju potpuno drugačiju sliku. Velik dio pratitelja stao je u obranu glumca, a mnogi su doveli u pitanje relevantnost mišljenja njegove bivše supruge. 

Pittova osobna odluka još je jednom rasplamsala vatru sage između dvoje bivših supružnika. Ipak, sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, čini se da je velik dio javnosti umoran od sukoba i spreman stati na stranu glumca, braneći njegovo pravo da nastavi sa životom pod vlastitim uvjetima.

Podsjetimo, slavni par upoznao se na setu snimanja filma "Gospodin i gospođa Smith" 2005. godine. Tada je počela njihova romansa koju su okrunili brakom 2014. godine, no nije ubrzo potrajao jer su se odlučili rastati pet godina kasnije. Zajedno imaju troje biološke djece, Shiloh, Vivienne i Knoxa, te troje posvojene djece, Maddoxa, Zaharu i Paxa.

Brad PittAngelina JolieAlkohol
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