Pavić i Arevalo stigli do trećeg finala u nizu, i to kako

Mate Pavić i njegov partner iz Salvadora Marcelo Arevalo igrat će u finalu ATP Masters 1000 turnira u Montrealu.

Hrvatsko- salvadorski dvojac je u polufinalu nadjačao francusku kombinaciju Theo Arribage/Albano Olivetti 6-4, 6-4 te tako do završnice došao bez izgubljenog seta.

Ovo im je treći finale u nizu (Queen’s Club, Wimbledon), te ukupno peto u 2026. godini. Za svoj deveti zajednički naslov, a peti na turnirima iz Masters 1000 Serije, igrat će protiv brazilskog dvojca Orlanda Luza i Rafaela Matosa.