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MASTERS MONTREAL /

Pavić i Arevalo stigli do trećeg finala u nizu, i to kako

Pavić i Arevalo stigli do trećeg finala u nizu, i to kako
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Foto: Minas Panagiotakis/Getty images/Profimedia

U polufinalu su bili bolji od francuskog para Arribage/Olivetti sa 6-4, 6-4 te tako do završnice došli bez izgubljenog seta.

13.8.2026.
8:17
Hina
Minas Panagiotakis/Getty images/Profimedia
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Mate Pavić i njegov partner iz Salvadora Marcelo Arevalo igrat će u finalu ATP Masters 1000 turnira u Montrealu.

Hrvatsko- salvadorski dvojac je u polufinalu nadjačao francusku kombinaciju Theo Arribage/Albano Olivetti 6-4, 6-4 te tako do završnice došao bez izgubljenog seta.

Ovo im je treći finale u nizu (Queen’s Club, Wimbledon), te ukupno peto u 2026. godini. Za svoj deveti zajednički naslov, a peti na turnirima iz Masters 1000 Serije, igrat će protiv brazilskog dvojca Orlanda Luza i Rafaela Matosa.

Atp MontrealAtp MastersMate PavićMarcelo Arevalo
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