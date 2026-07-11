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FINALE WIMBLEDONA /

Pavić ima priliku ispisati povijest hrvatskog tenisa

Pavić ima priliku ispisati povijest hrvatskog tenisa
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Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Ovo je Paviću peto finale Wimbledona i prilika za treću krunu

11.7.2026.
11:23
Sportski.net
AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia
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Mate Pavić i Marcelo Arévalo u subotu u 14 sati sastat će se protiv Harrija Heliövaare i Henryja Pattena u finalu Wimbledona u parovima.

Bit će to velika prilika za Pavića koji bi nakon dvije godine pauze mogao osvojiti novi Grand Slam, čime bi ušao u povijest. Naime, Pavić s Ivanom Dodigom dijeli prvo mjesto s po sedam Grand Slam naslova, a osmim bi se, dakle, osamostalio na vrhu te postao Hrvat s najviše Grand Slamova. Time bi, barem na neko vrijeme, sigurno ostao nedostižan na vrhu, uz napomenu da su mu tek 33 godine i da može dodatno produbiti svoju dominaciju.

Ovo je Paviću peto finale Wimbledona. S Nikolom Mektićem izgubio je 2022. godine, kada su bili branitelji naslova, a godinu dana kasnije osvojio je mješovite parove s Ukrajinkom Ljudmilom Kičenok. Izgubio je, pak, i prvo wimbledonsko finale 2017. godine, tada s Oliverom Marachom.

S Arévalom pak surađuje od 2024. godine. Od tada su ostvarili brojne pobjede, a posebno impresivno zvuči podatak o devet pobjeda u nizu u travnatom dijelu sezone. Hoće li stići i do desete, koja bi Pavića podigla na vrh hrvatskog tenisa, saznat ćemo od 14 sati.

Mate PavićMarcelo ArevaloWimbeldon
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