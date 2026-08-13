Pronašli skrivenu kameru uperenu u krevet u unajmljenom stanu: 'Bili smo vrlo uplašeni'

Donna i Raymond Nunn otputovali su u Madrid kako bi proslavili svoju 39. godišnjicu braka, no putovanje iz snova naglo je prekinuto nakon jezivog otkrića. U unajmljenom stanu pronašli su skrivene kamere uperene izravno u krevet u kojem su spavali, pretvarajući odmor koji su dugo planirali u iskustvo ispunjeno strahom i gađenjem.

Njihov slučaj, nažalost, nije usamljen i skreće pozornost na sve veći problem narušavanja privatnosti u smještajima za kratkoročni najam, unatoč strožim pravilima platformi poput Airbnba.

Otkriće koje je pokvarilo putovanje

Bračni par Nunn, koji od 1999. godine živi u Jaenu u Španjolskoj, stigao je u unajmljeni stan u madridskoj četvrti Lavapies 3. kolovoza. Po dolasku su primijetili senzor pokreta u dnevnoj sobi, no kako nije bilo trepćućih svjetala, odlučili su ne brinuti.

Ipak, idućeg dana, dok je 62-godišnja Donna bila u razgledavanju grada, njezin 87-godišnji suprug Raymond, veteran britanske Kraljevske artiljerije, primijetio je nešto puno zlokobnije - kameru u kutu spavaće sobe s trepćućim zelenim svjetlom, uperenu ravno prema krevetu.

"Živimo u Španjolskoj, ali Madrid je bio na našoj listi želja i htjeli smo tamo proslaviti našu 39. godišnjicu braka", ispričala je Donna.

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"Kada smo stigli, domaćina nije bilo, a upute za ulazak dao nam je putem poruka. Kameru u dnevnoj sobi smo odmah vidjeli, ali smo pretpostavili da je isključena. Međutim, onu u spavaćoj sobi nismo primijetili sve do idućeg dana, nakon što smo već prespavali u krevetu", kazala je.

Dodala je kako misli da se kamera mogla daljinski uključivati. "Bili smo izuzetno uplašeni. Kamera je bila dugačka desetak centimetara, skrivena u kutu, ali usmjerena direktno na krevet. Nije mogla biti tamo iz sigurnosnih razloga. Osjećali smo se kao da nas netko promatra u prostoru koji je trebao biti siguran i privatan", ispričala je potresena Donna za Daily Star.

Reakcija platforme i prekinuti odmor

Par je odmah kontaktirao Airbnb. "Tresli smo se kad smo shvatili što se događa. Rekli su nam da odmah napustimo stan, što nas je još više zabrinulo. Bilo je oko osam sati navečer, prekasno da bismo se premjestili", rekla je Donna.

Raymond je skinuo kameru sa zida i okrenuo je, no osjećaj užasa nije nestao. Idućeg jutra napustili su stan i unajmili novi, dva sata južno od Madrida, što im je potpuno poremetilo planove za razgledavanje grada. "Šteta, jer se zbog ovoga više nikada nećemo vratiti u Madrid", zaključila je.

Airbnb je paru vratio cjelokupan iznos i pokrio troškove novog smještaja, a oglas za sporni stan je uklonjen s platforme dok traje istraga.

Iz Airbnba su poručili kako su u slučaju para Nunn proveli internu istragu. "Gostu smo izdali puni povrat novca i suspendirali smo oglas dok provodimo daljnju istragu. U 2024. godini zabranili smo sve unutarnje sigurnosne kamere. U rijetkim slučajevima kršenja naših pravila poduzimamo odgovarajuće mjere, koje mogu uključivati uklanjanje oglasa i korisnika s platforme", stoji u priopćenju. Ipak, ovakvi slučajevi služe kao snažan podsjetnik svim putnicima na važnost opreza.

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