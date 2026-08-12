Teniska groznica trese Jadran: Nakon Federera stigao i Nadal: Evo gdje je uhvaćen!

Nakon što je proslavljeni Roger Federer (45) ponovno izabrao Istru i Mali Lošinj za obiteljski odmor, na našoj se obali pojavila još jedna teniska legenda. Rafael Nadal (40) viđen je u Primoštenu, gdje je proveo mirnu i opuštenu večer.

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Razveselio osoblje restorana

Španjolski tenisač večerao je u poznatoj konobi Dvor, a ljubazno osoblje restorana na društvenim se mrežama pohvalilo zajedničkom fotografijom i zahvalilo mu na posjetu.

Nakon večere, Nadal je prošetao starom gradskom jezgrenom. Premda njegov dolazak nije prošao nezapaženo, izbjegao je veliku gužvu, a nekolicini obožavatelja koji su ga prepoznali rado je izišao ususret i pozirao za uspomenu.

Slavna karijera i nastavak teniskog vala na Jadranu

Nadal se iz profesionalnog tenisa povukao kao jedan od najvećih u povijesti. U svojoj bogatoj karijeri prikupio je 92 ATP titule, od čega čak 22 Grand Slam naslova, s apsolutnim rekordom od 14 osvojenih Roland Garrosa. Uz karijerni Grand Slam, vlasnik je i dviju zlatnih olimpijskih medalja, a uz sve sportske uspjehe ostao je zapamćen po svojoj skromnosti i pristupačnosti.

Nadalov dolazak nastavlja niz posjeta teniskih velikana hrvatskoj obali. Poznato je da Federer već godinama redovito ljetuje u uvali Čikat na Malom Lošinju, ističući kako ga tamo uvijek iznova privlače mir, prirodne ljepote i ugodna atmosfera.