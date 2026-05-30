Rafael Nadal progovorio o vrućim scenama sa Shakirom

Sjećate li se kada je Shakira objavila spot za pjesmu "Gypsy" i kao junaka svog tenzijama nabijenog spota angažirala Rafaela Nadala? Čitav svijet tada je pričao o očitoj kemiji između glazbenice i tenisača, a Rafael Nadal sada je otkrio kako mu ti trenutci baš i nisu bili ugodni kako se mislilo.

"Sjećam se kad sam išao snimati glazbeni spot sa Shakirom. Morao sam tražiti bocu tekile da popijem nekoliko čašica da se malo opustim", otkrio je Nadal u dokumentarcu "RAFA" komentirajući kako je snimanje spota bio veliki izlazak iz zone komfora.

U spotu se Nadal pojavljuje bez majice u stolici dok Shakira pleše za njega, a kasnije snimke pokazuju i kako se grle i maze.

Njegovo pojavljivanje u spotu kolumbijske glazbene zvijezde bilo je samo "šlag na tortu" uspjeha koje je Nadal postigao te 2010. godine.

Naime, tada je Nadal uživao u svojoj najboljoj sezoni na teniskom terenu osvojivši tri uzastopna Grand Slam turnira (French Open, Wimbledon i US Open), no medijska pozornost nije mu prijala jer danas 39-godišnji bivši tenisač nikad nije volio biti u centru pažnje te je uvijek smatrao kako to nije dio njegovog posla.