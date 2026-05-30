FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
BIO JE NERVOZAN /

Rafael Nadal progovorio o vrućim scenama sa Shakirom

Rafael Nadal progovorio o vrućim scenama sa Shakirom
×
Foto: PIC. SUPPLIED BY PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia

Rafael Nadal glumio je u spotu Shakirine pjesme, a vruće scene snimio je uz pomoć alkoholnog pića koje je popio da se opusti prije snimanja

30.5.2026.
10:34
Hot.hr
PIC. SUPPLIED BY PLANET PHOTOS/Planet/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Sjećate li se kada je Shakira objavila spot za pjesmu "Gypsy" i kao junaka svog tenzijama nabijenog spota angažirala Rafaela Nadala? Čitav svijet tada je pričao o očitoj kemiji između glazbenice i tenisača, a Rafael Nadal sada je otkrio kako mu ti trenutci baš i nisu bili ugodni kako se mislilo.

"Sjećam se kad sam išao snimati glazbeni spot sa Shakirom. Morao sam tražiti bocu tekile da popijem nekoliko čašica da se malo opustim", otkrio je Nadal u dokumentarcu "RAFA" komentirajući kako je snimanje spota bio veliki izlazak iz zone komfora.

U spotu se Nadal pojavljuje bez majice u stolici dok Shakira pleše za njega, a kasnije snimke pokazuju i kako se grle i maze.

Njegovo pojavljivanje u spotu kolumbijske glazbene zvijezde bilo je samo "šlag na tortu" uspjeha koje je Nadal postigao te 2010. godine.

Naime, tada je Nadal uživao u svojoj najboljoj sezoni na teniskom terenu osvojivši tri uzastopna Grand Slam turnira (French Open, Wimbledon i US Open), no medijska pozornost nije mu prijala jer danas 39-godišnji bivši tenisač nikad nije volio biti u centru pažnje te je uvijek smatrao kako to nije dio njegovog posla.

 

 

ShakiraRafael Nadal
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike