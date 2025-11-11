Novak Đoković ruši sve rekorde: Pogledajte koliko je slavni Srbin zaradio samo od tenisa

Novak Đoković, jedan od najvećih tenisača svih vremena, nije srušio samo rekorde na terenu, već i one financijske. Njegova karijera, obilježena s 24 Grand Slam naslova i rekordnih 428 tjedana na vrhu ATP ljestvice, donijela mu je status najplaćenijeg tenisača u povijesti, isključivo od turnirskih nagrada.

Apsolutni vladar zarada na terenu

Prema službenim podacima ATP Toura, Đoković je do jeseni 2025. od turnirskih nagrada zaradio nevjerojatnih 191,1 milijun američkih dolara. Preračunato u eure, taj iznos doseže približno 165,3 milijuna €. Time je postao prvi i jedini tenisač koji je probio granicu od 150, a potom i 170 milijuna dolara zarade samo od igranja.

Postavljanje novih granica

Đoković je financijske standarde u tenisu počeo redefinirati još 2011., kada je postao prvi igrač s preko 12 milijuna dolara zarade u jednoj sezoni. Godine 2019. s osvojenih 133 milijuna dolara prestigao je tadašnjeg rekordera Rogera Federera, nastavljajući nizati financijske uspjehe i postavljati rekorde koji će teško biti dostignuti.

Ogromna prednost pred drugima

Koliko je Đokovićeva zarada dominantna, najbolje pokazuje usporedba s najvećim rivalima. Razlika između njega i drugoplasiranog Rafaela Nadala iznosi više od 50 milijuna dolara, odnosno preko 45 milijuna eura, što svjedoči o njegovoj nevjerojatnoj dosljednosti i uspjehu na najvišoj razini kroz dva desetljeća.

Iako su sponzorski ugovori s brendovima poput Lacoste značajno uvećali njegovo ukupno bogatstvo, iznos od preko 165 milijuna eura zarađen isključivo na teniskim terenima potvrđuje njegovu ostavštinu kao neprikosnovenog sportskog i financijskog giganta.

