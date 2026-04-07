Nogometna besmrtnost! Luka Modrić oduševio svijet: 'Vanzemaljac u pokretu, brutalno'

Luka Modrić još jednom je pokazao svoju nogometnu magiju i izazvao oduševljenje nogometnog svijeta. Ni prvi, ni zadnji put. Navikli smo od Luke da ga na društvenim mrežama i u medijima oslovljavaju s čudom, vanzemaljcem, maestrom... Luka je protiv Napolija u Napulju imao potez za pamćenje. Mi novinari volimo reći potez za TV špice.

Luka Modrić zapalio Napulj: Usred nemoći Milana izveo potez o kojem svi pričaju

Naime, Luka Modrić je u 12. minuti utakmice primio loptu uz aut-liniju i započeo prodor prema protivničkom golu. S savršenom kontrolom lopte i promjenom tempa igre, uspio je slalomom izbjeći trojicu suparničkih igrača, a zaustavljen je tek prekršajem na samoj granici kaznenog prostora. Alessandro Buongiorno nije imao izbora nego ga srušiti, što mu je donijelo žuti karton.

OVDJE pogledajte Lukin potez.

Bio je to slalom u maniru najboljih dana i izdanja Ivice i Janice Kostelić, samo s loptom, a vende su bili suparnički igrači. Ubrzo su uslijedile brojne reakcije: "Ovo što radi Luka Modrić je skandal. Promjena ritma i dribling kojim prođe trojicu. Morao se pojaviti četvrti i srušiti ga da bi ga zaustavio... s 40 godina. Brutalno".

U nogometnom derbiju koji je na stadionu Diego Armando Maradona odlučivao o drugom mjestu talijanske Serie A, Napoli je svladao Milan rezultatom 1:0. Pobjednički pogodak postigao je Matteo Politano u 79. minuti, gurnuvši svoj klub ispred izravnog konkurenta i približivši ga nedostižnom Interu.

Reakcije na X mreži samo pljušte...

"Luka Modrić, 40 godina. Vanzemaljac u pokretu", napisao je jedan korisnik X-a. Još jedan je nadodao:

"Modrić je klasa za sebe. 40 godina, nevjerojatan igrač."

Otkako je u ljeto 2025. stigao u Milan kao slobodan igrač, Luka Modrić ne prestaje oduševljavati nogometnu Italiju. Njegov utjecaj nadilazi statistiku, koja je i sama po sebi impresivna za igrača njegovih godina: 29 nastupa, dva gola i tri asistencije do ove utakmice. Nogometne legende poput Demetrija Albertinija, koji ga je usporedio s Andreom Pirlom, ističu kako je "s Lukom sve lakše" te da on donosi "mir i vedrinu" u svlačionicu.

Njegov bivši suigrač iz reprezentacije, Ivan Rakitić, otkrio je svojedobno tajnu njegove dugovječnosti.

"Luka živi za nogomet i sve radi ispravno. Ima osobnog trenera s kojim radi svaki dan, ali posjeduje i nogometnu inteligenciju koja ga stavlja ispred svih ostalih", izjavio je Rakitić. Upravo ta posvećenost i inteligencija razlog su zašto talijanski mediji, poput Football Italia, pišu da je uprava Milana već odlučila aktivirati opciju u njegovom ugovoru i produžiti suradnju do ljeta 2027. godine.

Iako je u ponedjeljak navečer Napoli odnio ključnu pobjedu u borbi za vrh ljestvice, derbi na Maradoni ponovno je potvrdio status Luke Modrića. U večeri kada je njegova momčad izgubila, on je još jednom pobijedio vrijeme, pokazavši da je istinska klasa vječna. Za navijače Milana on je nada, za suparnike poštovanje, a za nogometni svijet - živa legenda.

