Luka Modrić zapalio Napulj: Usred nemoći Milana izveo potez o kojem svi pričaju

Nogometaši Milana gostovali su kod Napolija u susretu koji je za Rossonere imao ogroman ulog. Nakon što je vodeći Inter uvjerljivo svladao Romu (5:2) i pobjegao na devet bodova prednosti, Milanu je pobjeda bila nužna kako bi ostao u utrci za vrh.

Ipak, prvo poluvrijeme u Napulju proteklo je bez pravih prilika. Milan je djelovao prilično bezidejno, a napadačke akcije bile su rijetke i nedovoljno konkretne. U takvoj igri bez ritma i uzbuđenja, jedan trenutak potpuno je odudarao od ostatka susreta.

Luka Modrić još je jednom pokazao svoju klasu. U 12. minuti našao se uz aut-liniju na desnoj strani, okružen s nekoliko igrača Napolija. Situacija je izgledala bezizlazno, no hrvatski veznjak pronašao je put kroz gužvu, prošao je trojicu igrača, gurnuo loptu pokraj još jednog, a zatim natjerao petog da ga sruši prekršajem. Tribine su reagirale burno, uz pljesak i zvižduke, svjesne da su svjedočile potezu vrhunske kvalitete. Trenutak magije pogledajte OVDJE

No, ono što Milan nije uspio napraviti tijekom većeg dijela susreta, Napoli je kaznio u završnici. U 79. minuti Matteo Politano postigao je jedini pogodak na utakmici i donio domaćinu minimalnu, ali iznimno vrijednu pobjedu od 1:0.

Tim trijumfom Napoli je preskočio Milan na ljestvici i sada drži drugo mjesto s 65 bodova, dva više od Rossonera. Modrić je u redovima Milana odigrao cijeli susret.

