Šok nakon povijesnog uspjeha: Sedmorica reprezentativaca nestala, slavlje pretvoreno u skandal!

Sedam nogometaša reprezentacije Eritreje nije se vratilo u domovinu nakon što su prošlog tjedna ispisali povijest pobjedom u Esvatiniju. Dok je ostatak momčadi putovao natrag iz Južnoafričke Republike, susjedne zemlje u kojoj su boravili nakon utakmice, sedmorica igrača navodno su odlučila nestati.

Ovaj dramatičan rasplet zasjenio je veliki sportski uspjeh. Eritreja je, pobjedom 2:1 u gostima i ukupnih 4:1, izborila povratak u kvalifikacijske skupine Afričkog kupa nacija, prvi put nakon čak 19 godina. Umjesto slavlja i optimizma, momčad se sada suočava s ozbiljnom krizom.

Prema nekolicini stranih medija, od deset igrača iz domaće lige koji su bili dio reprezentacije, samo trojica su se vratila u Eritreju – Ablelom Teklezgi, Nahom Tadese i Romel Abdu. Sudbina preostalih i razlozi njihovog nestanka zasad nisu službeno potvrđeni, no sumnja se na bijeg i pokušaj traženja azila.

Ovakvi slučajevi, nažalost, nisu novost kada je riječ o Eritreji, zemlji koju često nazivaju “afričkom Sjevernom Korejom” zbog dugogodišnjih optužbi za kršenje ljudskih prava i političku represiju. Problemi nacionalne momčadi daleko nadilaze nogomet, oni odražavaju duboki strah vlasti da bi sportaši tijekom međunarodnih putovanja mogli napustiti zemlju.

Trend bijega traje godinama. Još od 2009. više od 60 eritrejskih nogometaša nestalo je tijekom gostovanja u inozemstvu. Upravo zbog toga, nacionalni savez u više je navrata povlačio reprezentaciju iz velikih natjecanja poput kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo i Afrički kup nacija.

Takve odluke nisu bile rezultat nedostatka kvalitete, već pokušaj izbjegavanja političkih posljedica koje donosi međunarodna izloženost. Zbog istih razloga Eritreja od 2019. nije odigrala nijednu službenu utakmicu, budući da vlasti nerado dopuštaju igračima nastupe izvan zemlje gdje je rizik od bijega izuzetno visok.

